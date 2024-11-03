南市曾文市政願景園區展演館難產 7千萬修繕不符效益還有安全問題

台南市大曾文地區數十年來缺乏室內藝文展演中心，地方爭取利用麻豆曾文市政願景園區小型會議廳活化。不過粗估修繕費用逾7000萬元不符效益及安全問題，已胎死腹中。

已退場的台灣首府大學去年8月停辦，更名為「曾文市政願景園區」，歷經1年作業，校區7大棟校舍中「致遠樓」率先啟用。而曾文地區包括麻豆、官田、下營、六甲、大內10餘萬人口，迄今無適合室內展演中心，也因此一些藝文活動無法在基層推廣，相中「致遠樓」頂樓小型會議廳活化為演藝中心。

為此南市府日前在監委及文化部巡視時也大力爭取，也獲得正面回應，原出現曙光之際，全案近月來急轉直下已觸礁。

市議員陳秋宏針對此案多次關切，他表示，文化局上月已函文說明，致遠樓頂樓小型會議廳，為階梯式演講廳，有215席，若要改為實驗劇場，恐拆除部分桌位，此外舞台深度及後台空間不足，還有逃生樓梯空間問題。

此外加上音響、電氣、燈光系統，估計經費約7300至8500萬元，整體考量評估不符合效益，建議維持現有演講會議廳功能。

副市長葉澤山上周受訪時也坦言，除不符合效益，安全公安問題更是主因，也因此整體考量後只能放棄構想，後續再來努力看看。

「地方的確需要適合的表演藝文場所。」選區藍綠議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍都認為，大曾文地區10多萬人口，迄今連座像樣藝文展演中心都沒有，台南市為六都之一，又自詡為「文化首都」，實在很難跟鄉親交代。