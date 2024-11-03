影／台南武英殿睽違28年王船醮 漁光島上揚帆祈福與護生
台南市中西區南廠武英殿睽違28年舉辦王船醮，今天在漁光島海灘燒王船，除了交陪境廟宇來熱鬧，也吸引數千信徒、遊客來見證王船揚帆，讓漁光島除了海洋運動風，還增添難得一見的宗教神聖氣息。
位在南市中西區大智街的武英殿，往年是12年1次王船醮，但自1996年王船醮後，因內部缺乏整合等原因，時隔28年於今年舉辦甲辰年王船醮，由於所在地於日治時期是「新町」，為著名風花雪月場所，王船醮也以「新町迎鬧熱」為主題，融入創意，讓建醮活動多了特色。
「送王船」今天在安平漁光島月牙灣海灘登場，廟方祭出8千份添載包，提供民眾添載，也力邀大家一起拉王船祈福，見證王船揚帆。滿載8千份內含米、糖、鹽、柴、豆、油的王船，四周堆放紙錢，完成各項儀式後，上午近11時25分燒王船，燃燒過程中響起的劈啪聲中，以及神轎圍繞消災祈福聲中掀起高潮，也讓特定前來的信徒、遊客飽覽一場王船醮的莊嚴與心靈饗宴。
南廠武英殿主祀五府千歲，廟方表示，「添載」是王船祭典中，信眾為王船添載補給品，象徵增添王船航行的續航力。今天的送王船儀典，遶境隊伍在早上7點從廟口出發，前往安平漁光島恭送王船揚帆，抵達漁光島後，合力把王船拉至沙灘並燒化，下午遶境祈安，範圍以安平區、中西區為主，共有10多家交陪境廟宇參與。
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