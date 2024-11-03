從前有這輛車非富即貴 21輛老勝利803嘉義車聚

來自全台各地的勝利803經典老車，今天有21輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮，老勝利車款一字排開十分壯觀，吸引民眾拿起手相機搶拍；發起人連榮茂說，老勝利車款在以前曾是身分地位的象徵，也曾是柴油野雞車司機的最愛，如今風華不再，仍勾起許多人舊時回憶。

發起人連榮茂說，目前全台約有40多輛車主，每年舉辦2次車聚，號召各地車友開車出來溜一溜、讓老車維持性能、互相交流訊息。

他說，在以前台灣農村社會擁有這車款的車主非富即貴，後來台灣經濟起飛後，因車廂座位寬敞舒適，適合出外洽公、遠途旅行，又有「柴油野雞車」之稱；這車款從1976至1979年，至今都有40年以上歷史。古董車「有行沒市」價錢不一，依車況成交價從20多萬到50萬都有，車友都是對這車款的愛好者。