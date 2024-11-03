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從前有這輛車非富即貴 21輛老勝利803嘉義車聚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
來自全台各地的勝利803經典老車，今天有20多輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮，一字排開十分壯觀。記者李宗祐／攝影
來自全台各地的勝利803經典老車，今天有20多輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮，一字排開十分壯觀。記者李宗祐／攝影

來自全台各地的勝利803經典老車，今天有21輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮，老勝利車款一字排開十分壯觀，吸引民眾拿起手相機搶拍；發起人連榮茂說，老勝利車款在以前曾是身分地位的象徵，也曾是柴油野雞車司機的最愛，如今風華不再，仍勾起許多人舊時回憶。

發起人連榮茂說，目前全台約有40多輛車主，每年舉辦2次車聚，號召各地車友開車出來溜一溜、讓老車維持性能、互相交流訊息。

他說，在以前台灣農村社會擁有這車款的車主非富即貴，後來台灣經濟起飛後，因車廂座位寬敞舒適，適合出外洽公、遠途旅行，又有「柴油野雞車」之稱；這車款從1976至1979年，至今都有40年以上歷史。古董車「有行沒市」價錢不一，依車況成交價從20多萬到50萬都有，車友都是對這車款的愛好者。

活動策畫來自屏東許振茂說，原廠來自日本NISSAN，來台後由裕隆公司經銷，原廠車款有電動後視鏡、電動車窗等高級配備，但來台車款配備都簡化，屬柴油車型，考量至今日本還有在生產零件，因為保修容易，所以即使擁有這車款已有41年仍愛不釋手。曾向裕隆公司打聽，當時進口約8千輛，但至今能看到在公路上行駛的並不多。

來自全台各地的勝利803經典老車，今天有20多輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮。記者李宗祐／攝影
來自全台各地的勝利803經典老車，今天有20多輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮。記者李宗祐／攝影
來自全台各地的勝利803經典老車，今天有20多輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮。記者李宗祐／攝影
來自全台各地的勝利803經典老車，今天有20多輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮。記者李宗祐／攝影
來自全台各地的勝利803經典老車，今天有20多輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮。記者李宗祐／攝影
來自全台各地的勝利803經典老車，今天有20多輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮。記者李宗祐／攝影
來自全台各地的勝利803經典老車，今天有20多輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮。記者李宗祐／攝影
來自全台各地的勝利803經典老車，今天有20多輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮。記者李宗祐／攝影

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