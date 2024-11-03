快訊

台灣也吃得到？日本麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳11月登台 官方回應了

曾姿雯去年已與陳啟昱離婚 知情人士證實：和台鹽無關是其他因素

獨／逾3公尺「翹翅仔」現身高雄外海 釣客苦戰1小時！釣起170公斤巨物

阿里山小火車結合媽祖文化 「心香百里特檜車」啟航

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市天后宮與林鐵推出「心香百里特檜車」，今天舉辦啟航儀式，期望未來在搭乘同時，看見台灣的媽祖信仰與進香的傳統文化。記者李宗祐／攝影
嘉義市天后宮與林鐵推出「心香百里特檜車」，今天舉辦啟航儀式，期望未來在搭乘同時，看見台灣的媽祖信仰與進香的傳統文化。記者李宗祐／攝影

緊鄰阿里山林鐵北門車站嘉義市天后宮，與林鐵推出「檜來嘉驛 - 心香百里特檜車」，每周六、日由嘉義開往北門的「檜來嘉驛列車」改裝為「心香百里特檜車」，今天舉辦啟航儀式，期望未來在搭乘同時，看見台灣的媽祖信仰與進香的傳統文化，感受宗教文化魅力。

「心香百里特檜車」以傳統花磚圖飾，現代結合傳統的優雅設計感，將4節車廂設定為4種主題，並延伸4種不同的祝福意涵，結合成大面積花窗，懸掛於車外，以「喜慶紅」與「神慶黃」紅黃跳色，讓移動中的火車，在行進間表現熱鬧喜慶的視覺風格，讓每節車廂都有更具有徒步進香行進不止的流動意象。

車廂窗戶邊，以魔術氈黏貼屬於媽祖娘娘和千里眼、順風耳的打卡小物；座椅上，有紅黃2色抱枕，並有3個主題元素陳列，分別為八仙彩、涼傘、日月扇；牆面雙邊飾板做出曲線，中間呈現花瓶樣，表現出歡迎的動態感，並有搭乘「瓶」安的寓意在其中，在車廂門上的玻璃，有著玉三媽側面剪影，默默守護來往旅客遊人的ㄧ切平安。

市府民政處表示，嘉義市是阿里山的入口門戶，同時也是林鐵起點，阿里山林業的發達帶動了木都嘉義市的繁盛與發展。林鐵在八八水災後15年，再現風華，迎來全線通車。天后宮發揮設計力，設計「檜來嘉驛 - 心香百里特檜車」，在不更動原車廂結構、保有車廂檜木質感的同時，加入台灣傳統美學概念融入列車設計，以跳脫一般常見的跳脫一般主題車廂的可愛IP化設計，將每年重點進香活動「嘉南盛事-行百里心香路」徒步進香的形象融入列車，讓搭乘列車的人都可以感受到玉三媽的祝福。

今天上午由林鐵及文資處副處長周恆凱、市府民政處長林家緯、總統府資政張博雅、天后宮董事長王文良等人舉行啟航儀式。

嘉義市天后宮與林鐵推出「心香百里特檜車」，今天舉辦啟航儀式，期望未來在搭乘同時，看見台灣的媽祖信仰與進香的傳統文化。記者李宗祐／攝影
嘉義市天后宮與林鐵推出「心香百里特檜車」，今天舉辦啟航儀式，期望未來在搭乘同時，看見台灣的媽祖信仰與進香的傳統文化。記者李宗祐／攝影

嘉義 車廂

延伸閱讀

嘉義心香百里特檜車啟航 車廂融入媽祖進香文化

康芮颱風挾帶豪雨轟阿里山 達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群

連三颱今再休園...阿里山遊樂區觀光慘兮兮 業者哀：有如災民

入住阿里山一晚6600民宿遭跳蚤咬成紅豆冰 上網發負評被下架

相關新聞

台南運河大量吳郭魚暴斃其他魚卻沒事...找原因 環保局排除汙染

康芮颱風過後，台南運河大量吳郭魚死亡，台南市環保局表示，11月1日周五就出現魚屍，今天續有吳郭魚死亡，3天所撈的數量超過...

影／台南武英殿睽違28年王船醮 漁光島上揚帆祈福與護生

台南市中西區南廠武英殿睽違28年舉辦王船醮，今天在漁光島海灘燒王船，除了交陪境廟宇來熱鬧，也吸引數千信徒、遊客來見證王船...

從前有這輛車非富即貴 21輛老勝利803嘉義車聚

來自全台各地的勝利803經典老車，今天有21輛齊聚嘉義縣新港鄉水仙宮，老勝利車款一字排開十分壯觀，吸引民眾拿起手相機搶拍...

阿里山小火車結合媽祖文化 「心香百里特檜車」啟航

緊鄰阿里山林鐵北門車站嘉義市天后宮，與林鐵推出「檜來嘉驛 - 心香百里特檜車」，每周六、日由嘉義開往北門的「檜來嘉驛列車...

82歲許丁鑫助學46年 累計扶助8學童今與認養童相見歡

雲林縣家扶中心現扶助1700多名學童，仰賴近6千名認養人協助完成學業，家扶中心今舉辦認養人與認養童相見歡活動，270位認...

雲林環境教育繪本比賽 「斑斑搬家了」描述石虎愛上雲林獲得首獎

雲林縣環保局為鼓勵民眾及學童積極參與環保行動，舉辦繪本競賽，今年收到18件作品，第一名作品「斑斑搬家了」，作者歐宣廷以石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。