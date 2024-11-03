阿里山小火車結合媽祖文化 「心香百里特檜車」啟航

緊鄰阿里山林鐵北門車站嘉義市天后宮，與林鐵推出「檜來嘉驛 - 心香百里特檜車」，每周六、日由嘉義開往北門的「檜來嘉驛列車」改裝為「心香百里特檜車」，今天舉辦啟航儀式，期望未來在搭乘同時，看見台灣的媽祖信仰與進香的傳統文化，感受宗教文化魅力。

「心香百里特檜車」以傳統花磚圖飾，現代結合傳統的優雅設計感，將4節車廂設定為4種主題，並延伸4種不同的祝福意涵，結合成大面積花窗，懸掛於車外，以「喜慶紅」與「神慶黃」紅黃跳色，讓移動中的火車，在行進間表現熱鬧喜慶的視覺風格，讓每節車廂都有更具有徒步進香行進不止的流動意象。

車廂窗戶邊，以魔術氈黏貼屬於媽祖娘娘和千里眼、順風耳的打卡小物；座椅上，有紅黃2色抱枕，並有3個主題元素陳列，分別為八仙彩、涼傘、日月扇；牆面雙邊飾板做出曲線，中間呈現花瓶樣，表現出歡迎的動態感，並有搭乘「瓶」安的寓意在其中，在車廂門上的玻璃，有著玉三媽側面剪影，默默守護來往旅客遊人的ㄧ切平安。

市府民政處表示，嘉義市是阿里山的入口門戶，同時也是林鐵起點，阿里山林業的發達帶動了木都嘉義市的繁盛與發展。林鐵在八八水災後15年，再現風華，迎來全線通車。天后宮發揮設計力，設計「檜來嘉驛 - 心香百里特檜車」，在不更動原車廂結構、保有車廂檜木質感的同時，加入台灣傳統美學概念融入列車設計，以跳脫一般常見的跳脫一般主題車廂的可愛IP化設計，將每年重點進香活動「嘉南盛事-行百里心香路」徒步進香的形象融入列車，讓搭乘列車的人都可以感受到玉三媽的祝福。