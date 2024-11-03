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82歲許丁鑫助學46年 累計扶助8學童今與認養童相見歡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣家扶中心現扶助1700多名學童，仰賴近6千名認養人協助完成學業，家扶中心今舉辦認養人與認養童相見歡活動，270位認養人報名參加，與認養童開心見面。圖／雲林家扶中心提供
雲林縣家扶中心現扶助1700多名學童，仰賴近6千名認養人協助完成學業，家扶中心今舉辦認養人與認養童相見歡活動，270位認養人報名參加，與認養童開心見面。圖／雲林家扶中心提供

雲林家扶中心現扶助1700多名學童，仰賴近6千名認養人協助完成學業，家扶中心今舉辦認養人與認養童相見歡活動，270位認養人報名參加，今年82歲的許丁鑫擔任認養人長達46年，累計扶助8名學童，今與認養童國二生「小娟」見面，鼓勵她安心求學。

雲林家扶中心認養人、認養童相見歡活動今在麥寮晁陽綠能休閒農場舉辦，現場270位認養人與認養童、家眷開心相見，透過體驗採摘活動拉近彼此距離。

現場最高齡的認養人是82歲許丁鑫，擔任認養人已達46年，他每月捐助1千元，累計認養過8個孩子，皆為雲林縣孩童，今與國二「小娟」見面，「小娟」感謝許爺爺的支持與勉勵，許丁鑫也鼓勵她安心求學。81歲的黃金石是高等法院退休院長，他退休10餘年，持續認養弱勢學童，累計已認養10位學童。

協禧電機6年前加入雲林家扶認養行列，經理劉秉勳說，公司累計認養雲林家扶78位兒童，每年都會參與相見歡活動，希望當面鼓勵這些孩子，看著有些孩子從小學一年級到現在已經國小六年級，也有小朋友已成為青少年，他們的成長茁壯令人欣慰，今天公司也為每位認養童準備蛋糕禮盒鼓勵。

雲林家扶中心主任廖志文表示，以前扶助的學童多數是因家中孩子太多，父母經濟狀況不佳，或是單親家庭，但現在越來越多雙親家庭因為通膨導致生活困難，或是家長生病無法外出工作或失業，雖然只有一名孩子也養不起來求助，雲林家扶現扶助1700多名學童，仰賴近6千名認養人支持，提供每名學童每月最低3400元扶助金，感謝認養人成為這些孩子生命中的貴人。

家扶中心今舉辦認養人與認養童相見歡活動，今年82歲的許丁鑫（左二）擔任認養人長達46年，累計扶助8名學童，81歲的黃金石（左一）是高等法院院長退休，他退休10餘年，持續認養弱勢學童，累計已認養10位學童。圖／雲林家扶中心提供
家扶中心今舉辦認養人與認養童相見歡活動，今年82歲的許丁鑫（左二）擔任認養人長達46年，累計扶助8名學童，81歲的黃金石（左一）是高等法院院長退休，他退休10餘年，持續認養弱勢學童，累計已認養10位學童。圖／雲林家扶中心提供

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