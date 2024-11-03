82歲許丁鑫助學46年 累計扶助8學童今與認養童相見歡

雲林縣家扶中心現扶助1700多名學童，仰賴近6千名認養人協助完成學業，家扶中心今舉辦認養人與認養童相見歡活動，270位認養人報名參加，今年82歲的許丁鑫擔任認養人長達46年，累計扶助8名學童，今與認養童國二生「小娟」見面，鼓勵她安心求學。

雲林家扶中心認養人、認養童相見歡活動今在麥寮晁陽綠能休閒農場舉辦，現場270位認養人與認養童、家眷開心相見，透過體驗採摘活動拉近彼此距離。

現場最高齡的認養人是82歲許丁鑫，擔任認養人已達46年，他每月捐助1千元，累計認養過8個孩子，皆為雲林縣孩童，今與國二「小娟」見面，「小娟」感謝許爺爺的支持與勉勵，許丁鑫也鼓勵她安心求學。81歲的黃金石是高等法院退休院長，他退休10餘年，持續認養弱勢學童，累計已認養10位學童。

協禧電機6年前加入雲林家扶認養行列，經理劉秉勳說，公司累計認養雲林家扶78位兒童，每年都會參與相見歡活動，希望當面鼓勵這些孩子，看著有些孩子從小學一年級到現在已經國小六年級，也有小朋友已成為青少年，他們的成長茁壯令人欣慰，今天公司也為每位認養童準備蛋糕禮盒鼓勵。