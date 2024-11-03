聽新聞
0:00 / 0:00
台南運河大量吳郭魚暴斃其他魚卻沒事...找原因 環保局排除汙染
康芮颱風過後，台南運河大量吳郭魚死亡，台南市環保局表示，11月1日周五就出現魚屍，今天續有吳郭魚死亡，3天所撈的數量超過11頓，由於只死吳郭魚，研判並非汙染所致，主要是大雨把一些髒東西沖到運河內，加上溶氧量少造成。
市議員李啟維昨天一早就發現運河永華橋至樂利橋間有大量吳郭魚死亡，懷疑是上游5個汙水截流站的閘門因颱風全部打開，有汙水排入運河，造成汙染所致，要求查明原因。他表示，運河常見的魚除吳郭魚，還有虱目魚、豆子魚、文仔魚、三角仔等，但這次只有最耐汙染的吳郭魚死亡，確實很奇怪。
環保局長許仁澤表示，周四11月31日因颱風有下雨，周五運河出現吳郭魚暴斃，周六更為嚴重，從周五起就派員勞魚屍，昨天撈5噸，今天繼續撈，3天所撈魚屍已超過11噸。初步研判是因為下雨，把髒東西沖到運河，加上天氣變化水中溶氧量低所致，若是汙染造成，不可能只有單一物種死亡，其他魚也會死，因此運河遭汙染致大量吳郭魚死亡的可能性不高。
水利局也表示，研判康芮颱風帶來的急降雨及氣溫劇變，造成運河溶氧偏低及水體翻騰所致，水利局也於運河盲段進行灑水作業以提高溶氧措施，另中正及民生截流站20台曝氣設備同時延長運行時間，以穩定水體的溶氧量，提供魚避空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言