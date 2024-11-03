雲林環境教育繪本比賽 「斑斑搬家了」描述石虎愛上雲林獲得首獎
雲林縣環保局為鼓勵民眾及學童積極參與環保行動，舉辦繪本競賽，今年收到18件作品，第一名作品「斑斑搬家了」，作者歐宣廷以石虎斑斑與朋友合作解決環境問題的故事，傳遞保護自然的重要性，環保局長張喬維表示，得獎作品將製成實體繪本放在圖書館。
雲林縣環保局環境教育繪本徵選，今年收到18件作品投稿，最終評選出4本環境教育繪本，第一名「斑斑搬家了」作者歐宣廷透過石虎斑斑與朋友合作解決環境問題，傳達珍惜與保護自然的重要性，獲得禮券2萬元；第二名「小土豆尋親記」作者楊世璋、吳雅雯結合秋冬季現身的土豆鳥（小辮鴴），傳達減塑減量的理念。
第三名「環環鄉扣」作者蔡雅婷運用有趣的故事及生動的繪圖，傳遞環境教育的正確觀念；第四名「給未來的我」作者賴怡儒藉由小動物松鼠視角宣導環保知識。
張喬維表示，獲獎作品都具有雲林在地特色，像是雲林每到秋天就會現身的土豆鳥（小辮鴴），充分展現作者的細微觀，石虎搬家到雲林的故事也別有趣味，這些由民眾和學童創作的繪本貼近雲林的日常生活與感受，引領閱讀者一同反思，應以行動來實現永續與淨零的目標。
環保局將透過得獎繪本作品深入推廣環境教育，將把獲獎作品製作成實體繪本，並申請國際標準書號出版，送至雲林縣各鄉鎮市圖書館供民眾借閱，並將製作繪本電子書，放置於「雲林縣環境教育資訊網」提供免費線上閱覽。
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