快訊

台鹽綠能遭掏空陳啟昱落跑 檢方明發布通緝 還要對這2人提抗告

準銀杏颱風未來影響周三是關鍵 粉專：恐停滯打轉與東北季風對抗

雲林環境教育繪本比賽 「斑斑搬家了」描述石虎愛上雲林獲得首獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環保局環境教育繪本徵選，今年收到18件作品投稿，最終評選出4本環境教育繪本，第一名「斑斑搬家了」作者歐宣廷透過石虎斑斑與朋友合作解決環境問題，傳達珍惜與保護自然的重要性。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣環保局環境教育繪本徵選，今年收到18件作品投稿，最終評選出4本環境教育繪本，第一名「斑斑搬家了」作者歐宣廷透過石虎斑斑與朋友合作解決環境問題，傳達珍惜與保護自然的重要性。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣環保局為鼓勵民眾及學童積極參與環保行動，舉辦繪本競賽，今年收到18件作品，第一名作品「斑斑搬家了」，作者歐宣廷以石虎斑斑與朋友合作解決環境問題的故事，傳遞保護自然的重要性，環保局長張喬維表示，得獎作品將製成實體繪本放在圖書館。

雲林縣環保局環境教育繪本徵選，今年收到18件作品投稿，最終評選出4本環境教育繪本，第一名「斑斑搬家了」作者歐宣廷透過石虎斑斑與朋友合作解決環境問題，傳達珍惜與保護自然的重要性，獲得禮券2萬元；第二名「小土豆尋親記」作者楊世璋、吳雅雯結合秋冬季現身的土豆鳥（小辮鴴），傳達減塑減量的理念。

第三名「環環鄉扣」作者蔡雅婷運用有趣的故事及生動的繪圖，傳遞環境教育的正確觀念；第四名「給未來的我」作者賴怡儒藉由小動物松鼠視角宣導環保知識。

張喬維表示，獲獎作品都具有雲林在地特色，像是雲林每到秋天就會現身的土豆鳥（小辮鴴），充分展現作者的細微觀，石虎搬家到雲林的故事也別有趣味，這些由民眾和學童創作的繪本貼近雲林的日常生活與感受，引領閱讀者一同反思，應以行動來實現永續與淨零的目標。

環保局將透過得獎繪本作品深入推廣環境教育，將把獲獎作品製作成實體繪本，並申請國際標準書號出版，送至雲林縣各鄉鎮市圖書館供民眾借閱，並將製作繪本電子書，放置於「雲林縣環境教育資訊網」提供免費線上閱覽。

雲林縣環保局環境教育繪本徵選，今年收到18件作品投稿，最終評選出4本環境教育繪本。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣環保局環境教育繪本徵選，今年收到18件作品投稿，最終評選出4本環境教育繪本。圖／雲林縣環保局提供

環保局長 石虎 雲林

延伸閱讀

台中教師用中國翻譯繪本惹議 市府：教學應用原版

颱風來襲雲林菜價異常回跌 菜價不漲反跌原因曝光

石虎現蹤台中高鐵特區 農業局：生態轉移覓食老鼠

環教結合傳統文化 金湖國小繪本「繞境趣」奪冠

相關新聞

雲林環境教育繪本比賽 「斑斑搬家了」描述石虎愛上雲林獲得首獎

雲林縣環保局為鼓勵民眾及學童積極參與環保行動，舉辦繪本競賽，今年收到18件作品，第一名作品「斑斑搬家了」，作者歐宣廷以石...

南鐵地下化後綠園道沿線景觀 民代籲應要一致性規畫

南鐵地下化工程預計在2026年底完工，南市府在鐵道地面路廊規畫長達5.5公里綠園道，近期舉辦公民參與說明會，有議員建議，...

南科旅宿業者周年慶做善事 省慶祝費捐作長者營養午餐

在南科落腳營運4年的宇田商旅，將周年慶活動經費轉為捐贈在地弱勢長輩老輩營養午餐，民眾只要在業者臉書粉專分享日常愛心行為給...

防進口混充 台南推虱目魚標章

虱目魚是台南重要產業，年產值逾22億元，議員爆料，市面上有進口魚魚目混珠，低價進口高價售出，有人花130元買虱目魚肚，產...

雲嘉嘉營視覺藝術連線 雲林展出

「雲嘉嘉營視覺藝術連線」形塑南部一日藝文生活圈，雲林展區昨天開幕，集結12組國內外藝術家的作品，以「浪居帶‧未來方舟」為...

創作逾一甲子 藝術家陳輝東辭世

國策顧問、資深藝術家陳輝東前天離世，享壽87歲，文化藝術界同感不捨，陳輝東從事藝術創作逾一甲子，創作題材包括風景、肖像、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。