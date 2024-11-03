嘉義心香百里特檜車啟航 車廂融入媽祖進香文化
檜來嘉驛-檜木列車每週末往返嘉義車站與北門車站，天后宮將媽祖宗教文化融入車廂內，今天心香百里特檜車啟航，藉此讓更多人看到、理解台灣媽祖信仰與進香傳統文化。
心香百里特檜車今天啟航，天后宮董事長王文良、總統府資政張博雅、林鐵及文資處副處長周恆凱等人參與，一行人搭上火車從北門車站出發。
王文良表示，嘉義市天后宮位於北門駅旁，與檜意森活村及阿里山林業鐵路嘉義車庫園區毗鄰，因早期地緣信徒多有從事與林業相關，所以嘉義天后宮玉三媽也有「阿里山下的天后」美稱。
王文良指出，心香百里特檜車主要保有原檜木列車特色，以傳統美學與當代美感為導向，更將每年進香活動「行百里心香路」徒步進香形象融入列車，也藉此讓台灣媽祖信仰與進香傳統文化，被更多海內外旅人遊客看見並理解。
周恆凱說，心香百里特檜車以傳統花磚圖飾，4節車廂設定為4種主題，並延伸4種不同祝福意涵，為尊重台灣多元文化信仰，特意留白1列車廂，以原本車廂的車廂為主，供需要的乘客搭乘。
車廂窗戶邊黏貼著媽祖娘娘與千里眼、順風耳打卡小物；車廂座椅上，有紅黃兩色抱枕，並有3個主題元素陳列，分別為八仙彩、涼傘、日月扇。
車廂牆面雙邊飾版做出曲線，中間呈現花瓶樣，表現出歡迎動態感，並有搭乘「瓶安」寓意在其中，在車廂門上玻璃有著玉三媽側面剪影，彷彿默默守護來往旅客遊人平安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言