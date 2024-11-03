南鐵地下化後綠園道沿線景觀 民代籲應要一致性規畫

南鐵地下化工程預計在2026年底完工，南市府在鐵道地面路廊規畫長達5.5公里綠園道，近期舉辦公民參與說明會，有議員建議，綠園道沿線景觀應有一致性規畫，且也要顧及學生通學便利與安全，才能為台南提供永續的綠色生活空間。

市議員陳怡珍表示，鐵路地下化後道路動線及綠園道綠廊規畫前，應充分蒐集地方居民意見，以北區原開元路、北門路為例，周邊有開元國小、成功國中、大光國小等學校，屆時校門及學生通學路線勢必受到影響，要求教育局和工務局務必一同規畫協助。

此外，綠園道沿線景觀應有一致性規畫，適當融入鐵道意象、在地人文及生態元素，同時最重要的是注意排水系統，避免未來淹水狀況發生；陳怡珍也強調，南鐵地下化工程時程跨越17年，當中風波與轉折不少，未來綠園道呈現不僅需要展現亮點，更要納入當地文化記憶。

市議員蔡筱薇則指出，綠園道將成為未來東區路網空間基礎架構，期盼市府結合完整道路規畫，拓展東區生活機能，呼籲市府可參考高雄及台中案例，營造都市設計環境通盤規畫，融入在地人文及生態元素，並配合周邊地景重建，保留在地文化記憶，提升台南藝術氣息。