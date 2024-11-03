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南科旅宿業者周年慶做善事 省慶祝費捐作長者營養午餐

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
在南科落腳營運4年的宇田商旅，本月周年慶推廣公益活動，邀民眾一起來參與。圖／業者提供
在南科落腳營運4年的宇田商旅，本月周年慶推廣公益活動，邀民眾一起來參與。圖／業者提供

南科落腳營運4年的宇田商旅，將周年慶活動經費轉為捐贈在地弱勢長輩老輩營養午餐，民眾只要在業者臉書粉專分享日常愛心行為給朋友，就有機會獲得住宿券等獎品，希望一起推廣社會正向風氣。

位於南科LM區的宇田商旅，2020年11月開幕迄今，除不少南科工程師出差入住，也吸引不少家庭式客源，業者本月迎接開幕4周年，主打公益活動。

業者表示，今年將慶祝活動轉為愛心，並結合社會責任，將慶祝活動預算轉為捐贈給當地弱勢老人，以支持營養午餐計畫，讓更多長輩能夠享受到健康餐食。

宇田商旅說，希望以實際行動回饋社會拋磚引玉，為鼓勵更多人參與這項愛心活動，也將在臉書粉絲專頁上舉辦抽獎活動，活動期間粉絲們主要在業者臉書專頁分享自己日常生活中愛心行為，如讓座、撿垃圾、環保分類或扶老過馬路等，並分享給1名朋友，便可免費參加抽獎，抽獎獎品包括宇田商旅豪華雙人住宿券、保溫杯、宇田蜜見麵、自助早餐券等，詳情請本月關注宇田商旅臉書專頁。

住宿券 南科 愛心

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