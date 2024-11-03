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創作逾一甲子 藝術家陳輝東辭世

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市美術館榮譽董事長陳輝東辭世，享壽87歲。圖／台南市美術館提供
台南市美術館榮譽董事長陳輝東辭世，享壽87歲。圖／台南市美術館提供

國策顧問、資深藝術家陳輝東前天離世，享壽87歲，文化藝術界同感不捨，陳輝東從事藝術創作逾一甲子，創作題材包括風景、肖像、風土民情和人體畫等，展現個人對生命的熱情與對美學的追求，也是台南美術館最重要的催生推手，他曾說「願將榮耀獻給故鄉」，對台南藝壇貢獻卓越。

台南市長黃偉哲表示，陳輝東1938年出生於台南，童年就嶄露繪畫天分，早年的困頓與匱乏，造就了他對真善美的嚮往與追求，除了藝術上的成就，熱心公益也備受推崇，催生南美會館、協助台南市立文化中心設立和名家作品典藏，到台南市美術館籌備成立的重任。

陳輝東也是第二屆台南文化獎得主，感言中曾自述：「感謝故鄉台南給予我成長和回報的機會。我的喜樂是有感於生命所接觸的許許多多人，因為他們的慷慨體貼、他們的無私良善、他們的高瞻遠矚，讓我的愛鄉熱情得以奔放揮灑，讓我得以在故鄉的文化耕耘做一名長工，數十年來無怨無悔。」

「自詡為台南文化長工，以身為台南人為傲」，陳輝東在長期奔走下與當時的台南市長賴清德合力促成台南市美術館成立，並出任第一屆董事長，卸任後為南美館榮譽董事長。南美館董事長趙卿惠表示，南美館在陳輝東的帶領之下，成立台灣首座行政法人美術館，為世人立下典範。

台南美術館

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