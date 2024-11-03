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雲嘉嘉營視覺藝術連線 雲林展出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」雲林展區昨天開幕，圖為作者丁仁桐、吳炯韋、吳宗保、詹秋得以回收廢棄物創作的「夢想高飛」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」雲林展區昨天開幕，圖為作者丁仁桐、吳炯韋、吳宗保、詹秋得以回收廢棄物創作的「夢想高飛」。記者陳雅玲／攝影

「雲嘉嘉營視覺藝術連線」形塑南部一日藝文生活圈，雲林展區昨天開幕，集結12組國內外藝術家的作品，以「浪居帶‧未來方舟」為主題，從環境生態關懷出發，重新審視人類在自然中所扮演的角色。

雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市2020年首度合作舉辦「雲嘉嘉營視覺藝術連線」，今年邁入第5年，結合美學、藝術、創意與覺誒，透過異地聯展方式，呈現各城市的豐富內涵，激盪出創新的火花。

雲林展區拓展為雲林縣文化觀光處展覽館、台西海口庄藝廊、古坑創樂子生活學苑3處展場，即日起至24日止，展出雲林當代藝術樣貌，嘉義市則以「親愛的大樹」為主題、嘉義縣「嘉地深耕-梅嶺ing」，以及台南市「加賀市友好城市交流紀念：小學生原畫×九谷燒繪皿展—地球」，相關展出資訊請上「雲嘉嘉營視覺藝術連線」臉書查詢。

雲林文化觀光處長陳璧君感謝豐泰文教基金會董事長林金陽連兩年支持活動，邱俊達規畫，與台西藝術協會理事長丁仁桐、古坑創樂子生活學苑負責人王毓琦、日籍藝術家杉原信幸等12組國內外藝術家合作，邀請大家欣賞以「永續」與「地方」為核心精神的藝術饗宴。

嘉義 藝術家 雲林

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