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防進口混充 台南推虱目魚標章

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
虱目魚是台南重要產業，今年市府舉辦多場虱目魚節加強行銷。圖／台南市政府提供
虱目魚是台南重要產業，今年市府舉辦多場虱目魚節加強行銷。圖／台南市政府提供

虱目魚是台南重要產業，年產值逾22億元，議員爆料，市面上有進口魚魚目混珠，低價進口高價售出，有人花130元買虱目魚肚，產地竟是印尼，進口平均價只要60元，混淆市場影響漁民及消費者權益，農業局表示，為防虱目魚也出現越南蚵混充台灣蚵的情形，將推廣虱目魚標章。

另外，漁民抱怨缺工及通路問題，盤商收購時間拖長，徒增成本，市府已協調將軍水產冷鏈廠商協助收購。

議員陳秋宏指出，最近有朋友在市面上買到虱目魚肚要價130元，結果一看產地竟是印尼，質疑進口價格才60或70元，卻以高價混充台灣虱目魚，恐造成市場混亂，目前進口數量雖然還不多，但不及早做出區隔，恐怕會讓漁民和消費權益受損，要求推動產地標章。

農業局代理局長陳仲杰說，依據海關進出口統計，去年至今年9月止，從國外進口的虱目魚產品僅有冷凍虱目魚，進口量約80公噸，仍屬少量，但將持續與漁業署密切注意未來是否會有增加趨勢。台南市虱目魚去年產量2萬2513公噸，產值22億5131萬元，已著手研究推廣虱目魚產地標章。

另陳秋宏指出，虱目魚水電漁苗租金等成本至少要40多元，但今年收購價格卻不好，且虱目魚養殖若超出廠商要的規格，「越大隻越便宜」，漁民反映目前受到缺工及買氣影響，盤商收購有時要排一個多月才能收成，看著魚一直吃飼料卻越養越便宜，心在淌血。

陳仲杰說，已與「將軍水產加工及物流運籌中心」OT廠商協調，該廠年處理量可達1千公噸，並運用集團加工廠，與市府合作調節產銷，並逐年增加漁產品外銷產量，漁民若面臨出貨困難，可聯繫廠商來收購，在價格有波動時也會進場收購，處理後可立即上架到好市多及全聯全台通路。

漁民 虱目魚

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