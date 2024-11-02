台南辦大型就博會3千多職缺 5成以上媒合月薪超過3萬5

台南市政府今天在新營區新營糖廠舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，邀集76家廠商釋出3225個工作機會，5成以上的職缺月薪逾3萬5千元，統計到下午1點初步媒合率近5成3。

這次活動有台灣穗高科技、聯亞科技、前瞻能源科技、金豐盛食品、官田鋼鐵、統義玻璃、爭鮮、和德昌、全聯實業、碳佐麻里等科技、傳產與連鎖餐飲等服務業參與。

承辦人員說，活動配合摸彩提供多樣獎品，鼓勵多多投遞履歷，現場錄取者陳先生從網路得知活動訊息，特地從新化到新營參加就博會，表示很幸運能現場錄取麥當勞工作機會，覺得這是一個可讓民眾找工作的好活動，未來也會分享給親朋好友知道。

市長黃偉哲到場為求職者加油打氣。他表示，到市府就業博覽會謀職「既安全又便利」，現場也提供履歷健檢、面試模擬以及視訊面試等服務，鼓勵市民多利用，並祝福求職者都能找到好工作、廠商找到好人才。

勞工局長王鑫基感謝台糖新營糖廠、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署及各企業、廠商協助就博會，匯聚各產業眾多工作機會，讓市民免去求職交通奔波，直接在徵才活動現場面試，鼓勵求職者多投遞履歷，找到適合的工作。