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台南東原2號橋下陷封閉 將軍區哈密瓜遭殃農損

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南東原2號橋下陷，陳亭妃要求快處理。圖／陳亭妃提供
台南東原2號橋下陷，陳亭妃要求快處理。圖／陳亭妃提供

颱風侵襲台南市造成東山區東原2號橋橋面嚴重下陷，被迫封閉影響附近民眾進出，將軍區的卡蜜拉哈密瓜農損。民眾向立委陳亭妃陳情，今天陳亭妃與區公所、地方民代會勘，要求行政院公共工程委員會、農業部立即協助地方解決。

東山區東原里里長葉孟亮表示，區東原2號橋下陷情況逐漸惡化。目前雖以封鎖線圍起，但因該橋為里民日常出入的主要交通要道，封閉措施已對地方生活造成極大不便。

陳亭妃說，已發公函給公共工程委員會，通報此一危急狀況，並呼籲中央儘速核准災後復建經費。今天與東山區公所人員現場會勘，實地了解下陷狀況。她說，因災損情況逐漸加劇，務必立即修復，無法再拖延，也請區公所立即將詳情回報市政府，向公共工程委員會申請資源。

陳亭妃說，今天也邀集市議員蔡秋蘭、方一峰服務處與將軍區里長聯誼會會長黃聰慧、廣山里長吳泰源、玉山里長邱家和及將軍農會總幹事林彥良到現場查看將軍區的卡蜜拉哈密瓜農損災情。

她說，現場棚架資材倒伏、作物葉片乾枯，顯示農業受損嚴重，亟需中央補助協助。事實上上周便已致電農業部長陳駿季，要求請各縣市農業相關單位立即啟動災損速報機制，務求儘快提供農民所需的援助，避免農民遲遲等待。將持續追蹤兩地災後復建及農損補助進度，盡速恢復居民生活及農業生產。

台南東原2號橋下陷，陳亭妃要求快處理。圖／陳亭妃提供
台南東原2號橋下陷，陳亭妃要求快處理。圖／陳亭妃提供
台南東原2號橋下陷，陳亭妃要求快處理。圖／陳亭妃提供
台南東原2號橋下陷，陳亭妃要求快處理。圖／陳亭妃提供
台南東原2號橋下陷，立委陳亭妃要求快處理。圖／陳亭妃提供
台南東原2號橋下陷，立委陳亭妃要求快處理。圖／陳亭妃提供
台南將軍區哈密瓜農損，立委陳亭妃要求快處理。圖／陳亭妃提供
台南將軍區哈密瓜農損，立委陳亭妃要求快處理。圖／陳亭妃提供

公共工程 台南 軍區 陳亭妃

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