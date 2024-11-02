台南運河漂滿魚屍且只見吳郭魚 他曝一原因是「警訊」

康芮颱風過後，台南運河浮滿魚屍，數量相當驚人，但仔細一看，這次運河只浮出了低溶氧量且最耐汙染大量吳郭魚的屍體，並沒有其它高溶氧的像虱目魚、豆子魚、文仔魚、三角仔等其它魚類死亡。議員李啟維說，可能水質平日就有汙染，其他魚類早跑光了，只剩最抗汙的吳郭魚，這次也難逃。

李啟維表示，昨天早上接獲民眾反映運河的魚大量死亡浮在水面，網路也轉傳很多運河大量魚屍的相片，台南雨汙分流才30%不到，只能靠節流汙水處理，每到下雨閘門必須打開，不然就會造成上游淹水，這也是為什麼每遇下雨閘門打開，運河就會出現魚屍的原因，只是這次運河死亡浮起來的都是適應力較強的吳郭魚。

李啟維推測，可能因為汙水截流站的閘門，平常天氣晴朗時有的閘門沒關，造成運河水質或多或少受到汙染，一些溶氧量高的魚類早就跑光了，只剩下最耐汙染的吳郭魚能夠存活，這次颱風來襲運河上游5個截流站閘門必須全部打開，何種汙水排入運河造成汙染，需要查明原因，才會出現只有吳郭魚屍浮滿水面。

李啟維說，台南是觀光勝地，台南運河名聞遐邇深獲遊客喜愛，這次運河出現大量魚屍密度之高過去少見，不但市民議論紛紛，辛苦了環保局打撈人員，也會讓前來觀光遊客留下不良印象，這次運河死的只有吳郭魚，也是水質被污染的指標，政府雖然把污水處理委外管理，但也應善盡監督把關責任。

台南市環保局表示，從昨天上午開始已派員前往處理，發現現場溶氧DO0.68mg／L偏低，已即時請水利局加強曝氣機運轉，研判應為颱風大雨導致運河濁度提高，影響水質，才會導致魚群集體死亡，也全力清除中。