快訊

00929配息降至0.11元「群起棒打落水狗」！ 存股哥：0.2拿得出來但保守沒毛病

周杰倫演場會「遮蔽區」開賣也秒殺！網友喊話「松菸架設大螢幕」

影／畫面曝光！北市計程車違規左轉…22歲女騎士撞飛慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

台南運河漂滿魚屍且只見吳郭魚 他曝一原因是「警訊」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
康芮颱風過後，台南運河浮滿魚屍，數量相當驚人。圖／市議員李啟維提供
康芮颱風過後，台南運河浮滿魚屍，數量相當驚人。圖／市議員李啟維提供

康芮颱風過後，台南運河浮滿魚屍，數量相當驚人，但仔細一看，這次運河只浮出了低溶氧量且最耐汙染大量吳郭魚的屍體，並沒有其它高溶氧的像虱目魚、豆子魚、文仔魚、三角仔等其它魚類死亡。議員李啟維說，可能水質平日就有汙染，其他魚類早跑光了，只剩最抗汙的吳郭魚，這次也難逃。

李啟維表示，昨天早上接獲民眾反映運河的魚大量死亡浮在水面，網路也轉傳很多運河大量魚屍的相片，台南雨汙分流才30%不到，只能靠節流汙水處理，每到下雨閘門必須打開，不然就會造成上游淹水，這也是為什麼每遇下雨閘門打開，運河就會出現魚屍的原因，只是這次運河死亡浮起來的都是適應力較強的吳郭魚。

李啟維推測，可能因為汙水截流站的閘門，平常天氣晴朗時有的閘門沒關，造成運河水質或多或少受到汙染，一些溶氧量高的魚類早就跑光了，只剩下最耐汙染的吳郭魚能夠存活，這次颱風來襲運河上游5個截流站閘門必須全部打開，何種汙水排入運河造成汙染，需要查明原因，才會出現只有吳郭魚屍浮滿水面。

李啟維說，台南是觀光勝地，台南運河名聞遐邇深獲遊客喜愛，這次運河出現大量魚屍密度之高過去少見，不但市民議論紛紛，辛苦了環保局打撈人員，也會讓前來觀光遊客留下不良印象，這次運河死的只有吳郭魚，也是水質被污染的指標，政府雖然把污水處理委外管理，但也應善盡監督把關責任。

台南市環保局表示，從昨天上午開始已派員前往處理，發現現場溶氧DO0.68mg／L偏低，已即時請水利局加強曝氣機運轉，研判應為颱風大雨導致運河濁度提高，影響水質，才會導致魚群集體死亡，也全力清除中。

據指出，一般河川之溶氧量低於3.0 mg/L 時，對大多數魚類不利或甚至導致死亡，只剩吳郭魚及大肚魚等耐汙染之魚類，溶氧量低於2.0 mg/L 時，大多魚類已不能生存。昨天運河溶氧不到1.0 mg/L，連最抗汙的吳郭魚也死亡。

康芮颱風過後，台南運河浮滿魚屍，數量相當驚人。圖／市議員李啟維提供
康芮颱風過後，台南運河浮滿魚屍，數量相當驚人。圖／市議員李啟維提供
康芮颱風過後，台南運河浮滿魚屍，數量相當驚人。圖／市議員李啟維提供
康芮颱風過後，台南運河浮滿魚屍，數量相當驚人。圖／市議員李啟維提供

台南 吳郭魚 死亡

延伸閱讀

颱風後自來水源濁度升高 桃環保局提醒：消毒劑量較高煮沸後再用

颱風過境台南運河現魚屍 初判濁度飆高影響水質

影／康芮颱風後...台南運河大量死魚翻白肚 水利局研判這原因

解決安平交通 議員提台南運河恢復60年代「碰碰線」

相關新聞

台南運河漂滿魚屍且只見吳郭魚 他曝一原因是「警訊」

康芮颱風過後，台南運河浮滿魚屍，數量相當驚人，但仔細一看，這次運河只浮出了低溶氧量且最耐汙染大量吳郭魚的屍體，並沒有其它...

雲林今辦千人孝親洗腳 小兒麻痹舅舅帶大她...外甥女洗腳表孝心

雲林縣復健青年協進會創會40周年，今天在斗六膨鼠森林公園舉辦千人孝親洗腳慶祝活動，有子女為身障長輩洗腳，赤裸裸感受身障長...

雲嘉嘉營視覺藝術連線開幕 以未來方舟關心環境生態

雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」型塑南部一日藝文生活圈，雲林展區今天開幕，集結12組國內外藝...

嘉義縣新增無菸場所 幼兒園接送區、美聯社騎樓禁菸

嘉義縣11月起新增69處無菸場所，包括全縣幼兒園家長接送區、美聯社騎樓全面禁菸，加上原本校園周邊及家長接送區、四大連鎖便...

嘉義東石三塊厝福德廟遶境 地方大佬齊聚抬轎場面熱鬧

嘉義縣東石鄉三塊厝福德廟今天舉辦甲辰年慶成謝土巡安下七庒平安遶境大典，斥資千萬元邀請百人儀隊，沿途擺放200座燈柱，堪稱...

台南市區最後祕境「哈赫拿爾」森林公園 延至11日開放

台南市區最後秘境「哈赫拿爾」森林公園，受到康芮颱風攪局，園區樹木、竹林多處傾倒，為提供更安全舒適的休閒空間，市府決定延後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。