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雲林今辦千人孝親洗腳 小兒麻痹舅舅帶大她...外甥女洗腳表孝心
雲林縣復健青年協進會創會40周年，今天在斗六膨鼠森林公園舉辦千人孝親洗腳慶祝活動，有子女為身障長輩洗腳，赤裸裸感受身障長輩變形的雙腳，也有身障者為家人洗腳感謝支持，小兒麻痺身障者陳建方幫忙帶大外甥女，今由外甥女為他洗腳，氣氛感人。
雲林縣復健青年協進會民國74年創立，屬於障礙者同儕團體，理事長林淑英表示，協會本著自助人助的概念出發，各項服務推動都與身心障礙者生涯發展息息相關，協助身心障礙者自立。復健青年協進會以千人孝親洗腳活動慶祝成立40周年，副縣長謝淑亞、縣議員蘇俊豪與林岳章等人都到場為身障者打氣。
總幹事林金順表示，協會走過40年，深深體會到身心障礙者一路走來非常辛苦，好不容易將孩子撫養長大，希望透過孝親洗腳活動，藉此讓身障者感受到子女的孝順，另外，身心障礙者能夠自立，過程也獲得家人的支持，希望他們也能藉此表達謝意。
小兒麻痺身障者陳建方今天與母親一同參加活動，由國小二年級、國小四年級的外甥女為兩人洗腳，陳建方說，他沒有子女，外甥女「小醇」是他幫忙把屎把尿帶大，兩人感情就像父女一樣親近，每當他要外出，「小醇」總是搶著要幫舅舅推輪椅，今天看到「小醇」毫不介意幫他洗腳，讓他感受到滿滿的孝心與愛。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣復健青年協進會從一開始的小兒麻痺者群起力量共同創立復健協會，到現在與縣府攜手推展許多社會福利工作，如社區日間照顧、小型作業所、家庭托顧、輔具維修、社區照顧關懷據點及長照服務等，嘉惠身障者及老人，抱著辦喜事的心情，她祝福復健協會，往下一個40年邁進。
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