雲林今辦千人孝親洗腳 小兒麻痹舅舅帶大她...外甥女洗腳表孝心

雲林縣復健青年協進會創會40周年，今天在斗六膨鼠森林公園舉辦千人孝親洗腳慶祝活動，有子女為身障長輩洗腳，赤裸裸感受身障長輩變形的雙腳，也有身障者為家人洗腳感謝支持，小兒麻痺身障者陳建方幫忙帶大外甥女，今由外甥女為他洗腳，氣氛感人。

雲林縣復健青年協進會民國74年創立，屬於障礙者同儕團體，理事長林淑英表示，協會本著自助人助的概念出發，各項服務推動都與身心障礙者生涯發展息息相關，協助身心障礙者自立。復健青年協進會以千人孝親洗腳活動慶祝成立40周年，副縣長謝淑亞、縣議員蘇俊豪與林岳章等人都到場為身障者打氣。

總幹事林金順表示，協會走過40年，深深體會到身心障礙者一路走來非常辛苦，好不容易將孩子撫養長大，希望透過孝親洗腳活動，藉此讓身障者感受到子女的孝順，另外，身心障礙者能夠自立，過程也獲得家人的支持，希望他們也能藉此表達謝意。

小兒麻痺身障者陳建方今天與母親一同參加活動，由國小二年級、國小四年級的外甥女為兩人洗腳，陳建方說，他沒有子女，外甥女「小醇」是他幫忙把屎把尿帶大，兩人感情就像父女一樣親近，每當他要外出，「小醇」總是搶著要幫舅舅推輪椅，今天看到「小醇」毫不介意幫他洗腳，讓他感受到滿滿的孝心與愛。