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雲嘉嘉營視覺藝術連線開幕 以未來方舟關心環境生態

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」雲林展區今天開幕，圖為作者丁仁桐、吳炯韋、吳宗保、詹秋得以回收廢棄物創作的「夢想高飛」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」雲林展區今天開幕，圖為作者丁仁桐、吳炯韋、吳宗保、詹秋得以回收廢棄物創作的「夢想高飛」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」型塑南部一日藝文生活圈，雲林展區今天開幕，集結12組國內外藝術家的作品，以「浪居帶‧未來方舟」為主題，從環境生態關懷出發，重新審視人類在自然中所扮演的角色。

雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市2020年首度合作舉辦「雲嘉嘉營視覺藝術連線」，今年邁入第5年，結合美學、藝術、創意與覺誒，透過異地聯展方式，呈現各城市的豐富內涵，激盪出創新的火花。

策展人邱俊達說，四縣市經由跨域合作，已有合作默契，也為在地居民提供豐富的當代藝文展覽，建立起有別於其他城市的品牌形象，今年雲林縣以「浪居帶‧未來方舟」為主題，從環境生態關懷出發，重新審視人類在自然中所扮演的角色，

雲林展區拓展為雲林縣政府文化觀光處展覽館、台西海口庄藝廊、古坑創樂子生活學苑3處展場，即日起至24日止，展出雲林當代藝術樣貌，嘉義市則以「親愛的大樹」為主題、嘉義縣「嘉地深耕-梅嶺ing」，以及台南市「加賀市友好城市交流紀念：小學生原畫×九谷燒繪皿展—地球」，相關展出資訊請上「雲嘉嘉營視覺藝術連線」臉書查詢。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君感謝豐泰文教基金會董事長林金陽連續兩年支持本活動，雲林展區由策展人邱俊達老師規劃，與台西藝術協會理事長丁仁桐、古坑創樂子生活學苑負責人王毓琦、日籍藝術家杉原信幸等12組國內外藝術家合作，邀請大家一起欣賞以「永續」與「地方」為核心精神的當代藝術饗宴。

雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」雲林展區今天開幕。記者陳雅玲／攝影
雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」雲林展區今天開幕。記者陳雅玲／攝影
雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」雲林展區今天開幕，圖為作者倪祥創作的「吃飯、睡覺、洗澡、等等丟」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」雲林展區今天開幕，圖為作者倪祥創作的「吃飯、睡覺、洗澡、等等丟」。記者陳雅玲／攝影

嘉義 藝術家 雲林

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