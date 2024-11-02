雲嘉嘉營視覺藝術連線開幕 以未來方舟關心環境生態

雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市「雲嘉嘉營視覺藝術連線」型塑南部一日藝文生活圈，雲林展區今天開幕，集結12組國內外藝術家的作品，以「浪居帶‧未來方舟」為主題，從環境生態關懷出發，重新審視人類在自然中所扮演的角色。

雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市2020年首度合作舉辦「雲嘉嘉營視覺藝術連線」，今年邁入第5年，結合美學、藝術、創意與覺誒，透過異地聯展方式，呈現各城市的豐富內涵，激盪出創新的火花。

策展人邱俊達說，四縣市經由跨域合作，已有合作默契，也為在地居民提供豐富的當代藝文展覽，建立起有別於其他城市的品牌形象，今年雲林縣以「浪居帶‧未來方舟」為主題，從環境生態關懷出發，重新審視人類在自然中所扮演的角色，

雲林展區拓展為雲林縣政府文化觀光處展覽館、台西海口庄藝廊、古坑創樂子生活學苑3處展場，即日起至24日止，展出雲林當代藝術樣貌，嘉義市則以「親愛的大樹」為主題、嘉義縣「嘉地深耕-梅嶺ing」，以及台南市「加賀市友好城市交流紀念：小學生原畫×九谷燒繪皿展—地球」，相關展出資訊請上「雲嘉嘉營視覺藝術連線」臉書查詢。