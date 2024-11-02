嘉義縣新增無菸場所 幼兒園接送區、美聯社騎樓禁菸

嘉義縣11月起新增69處無菸場所，包括全縣幼兒園家長接送區、美聯社騎樓全面禁菸，加上原本校園周邊及家長接送區、四大連鎖便利商店騎樓、麥當勞速食店騎樓等，共有413處完成無菸場所公告，違法吸菸者將處2千元以上1萬元以下罰鍰。

縣府衛生局表示，11月起擴大公告嘉義縣無菸場所，包括58所幼兒園家長接送區、11家美廉社騎樓全面禁菸，另外目前已有344處全面禁菸的校園周邊及家長接送區、四大連鎖便利商店騎樓、麥當勞速食店騎樓等，累計公告413處禁菸場所。

衛生局長趙紋華表示，為維護民眾健康，持續擴大無菸場所公告，今年再增幼兒園家長接送區，保護孩童、教師、家長及民眾免於二手菸危害。民眾必須遵守無菸場所禁菸規定，違規吸菸將處2千元以上1萬元以下罰鍰，今年累計裁罰20件，勿心存僥倖。

趙紋華呼籲，吸菸有害身體健康，民眾應即早戒菸，嘉義縣共有62家門診戒菸服務，也可撥打免費戒菸專線0800-636363，或洽詢嘉義縣衛生局及各鄉鎮市衛生所，相關無菸場所資訊將公告在嘉義縣衛生局菸害防制專區，歡迎多加利用查詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康