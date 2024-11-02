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嘉義東石三塊厝福德廟遶境 地方大佬齊聚抬轎場面熱鬧
嘉義縣東石鄉三塊厝福德廟今天舉辦甲辰年慶成謝土巡安下七庒平安遶境大典，斥資千萬元邀請百人儀隊，沿途擺放200座燈柱，堪稱歷年最盛大遶境大典。嘉義區漁會榮譽理事長林水樹擔任慶典委員會榮譽主委抬轎出發，地方要角齊聚，場面熱鬧壯觀。
三塊厝福德廟遶境場面盛大，林水樹擔任慶典榮譽主委，議員蔡政宜擔任慶典主委，立委蔡易餘點燃起馬炮，東石鄉長林俊雄、議員蔡奇璋等人今與福德宮主委黃三籌一起祭拜，議長張明達也到場參加，逾千人在街上遶境，鑼鼓喧天相當熱鬧。
廟方表示，東石鄉三塊厝福德廟甲辰年慶成圓滿，今天舉辦謝土巡安下七庄繞境大典，入火安座3周年完科圓慶，為村莊祈福遶境，隊伍延綿幾公里，邀請百人國光儀隊、醒獅團、神將團以及真人藝閣等，今晚還有歌舞晚會及高空煙火秀，歡迎大家一起來看熱鬧。
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