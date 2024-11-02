台南市區最後祕境「哈赫拿爾」森林公園 延至11日開放

台南市區最後秘境「哈赫拿爾」森林公園，受到康芮颱風攪局，園區樹木、竹林多處傾倒，為提供更安全舒適的休閒空間，市府決定延後一周至11日正式對外開放， 對於「哈赫拿爾」名稱的爭議，市府說命名是重視歷史及在地，名稱是17世紀荷蘭時期就已存在，為「海牙人的森林」之意。

受強颱康芮10級以上強陣風影響，原訂4日開放的竹溪哈赫拿爾森林公園，因部分既有樹木及竹林斷折，已影響步道設施，副市長趙卿惠昨天率市府團隊前往勘查受損情況，估要花1周時間進行整理，決定延至11月11日開放，因是開放空間，這段時間若有市民提前進入，要注意自身安全。

針對有民眾反映公園有遊蕩犬及綠鬣蜥出沒，水利局長邱忠川說，遊蕩犬部分，經動保處協調，目前採圈養方式有愛媽愛爸照顧，不會到處亂跑，他未見過有綠鬣蜥，如果有發現可以通報捕捉；另議長邱莉莉反映周邊有越野車奔馳，這是越野協會跟國產署租用土地做為練習場，已行文給國產署希望不要再續約。

哈赫拿爾森林公園是台南市區裡難得保留下珍貴的大片自然林，歡迎大家來到這裡享受「森湖溪（深呼吸）」，有森林、小湖和竹溪，探索享受森林秘境之美；為提供市民更良好的遊園體驗，市府近日也將於園區內各處全區導覽圖牌補充導覽動線指引，讓到訪民眾能更清楚掌握園區景點連結性。

很多人對於「哈赫拿爾」的名稱覺得充滿神祕感，更驚訝於台南市區除了東區巴克禮公園，還保有如此自然的生態，邱忠川說，「哈赫拿爾」森林是在竹溪流域位在南區一帶，而竹溪的發源地就是在巴克禮公園的「夢湖」，蜿蜒流過體育場，再進入「哈赫拿爾」森林。市長黃偉哲提到或許可以用哈赫拿爾森林公園（竹溪公園）的方式來呈現，其實名稱就像「熱蘭遮」一樣，久了就會熟悉。