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嘉科園區忙施工 居民怨蒙塵

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義科學園區如火如荼施工，周邊居民抱怨未做好揚塵防護，周遭民宅、農舍及溫室全都蒙上一層灰，農民憂影響日照作物生長，議員呼籲做好施工防護，地方建設發展大家都很歡迎，盼減緩施工過程對地方影響。環保局說，將請廠商確實清洗車輛，改善揚塵問題。

議員王啟澧說，施工過程有許多大型重車輛進出，揚塵問題在東勢里首當其衝，很多溫室上面都是落塵，農民擔心會阻擋陽光，影響溫室作物光合作用，溫室清洗並不容易，建設發展大家都很歡迎，但希望不要影響生活品質及農業經濟。

農民抱怨，東勢里一帶揚塵嚴重，不只溫室受影響，連摩托車上也每天都有一層灰。東勢里長龔栩慶說，部分鄰近工地溫室影響較大，約10多座溫室屋頂都有落塵問題，經協調後廠商協助噴水清除，也有加強灑水、加蓋防塵布，目前揚塵問題已有改善。

環保局指，民眾反應揚塵點是業者土石方暫置場，車輛進出工地較易產生揚塵，獲報後稽查現場時無揚塵，無法就檢舉影片直接告發；但有向業者溝通，呼籲車輛出場時就要清洗乾淨，而非把路面弄髒或造成附近揚塵，後續才做洗地板等補救措施。

經發處指，嘉義科學園區去年5月動土、7月1日開工，目前園區如火如荼施工，預計2026年下半年完成基礎設施，2029年12月全區開發完成，目前已有6家廠商通過南科管理局審議，未來因應高科技廠商需求，將再辦理擴建園區可行性評估作業。

嘉義 環保局 農民

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