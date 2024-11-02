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租書店熄燈 書迷搶20萬本絕版書

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
南台灣租書名店嘉市錦城可魯租書坊，熄燈前出清藏書湧現搶書人潮， 明年走入歷史。記者魯永明／攝影
南台灣租書名店嘉市錦城可魯租書坊，熄燈前出清藏書湧現搶書人潮， 明年走入歷史。記者魯永明／攝影

嘉義市錦城可魯租書坊經營20年，擁有近1萬5千名會員，日前社群公告，昨天下午2點起拆賣全館書籍，明年過完年結束營業，湧現大批來自各地漫畫小說迷搶書，漫畫小說迷說，「開心買到珍藏版，但可惜又少1家租書店可去。」

錦城可魯租書坊結束營業消息傳出，大批漫畫小說迷、網友哀號「還我童年！」許多愛書人準備購買店內20萬本絕版書籍，昨天下午開賣時間未到，就有漫畫小說迷等著進場搶書，有書店業者感慨說，現在只有結束營業才看到看書買書人潮。

可魯租書坊2005春節開幕，每月進書金額南台灣數一數二，70坪營業空間，陳列20萬本書籍，是許多熱愛小說漫畫的讀者共同的回憶。店長孫世昌夫妻26歲從彰化來嘉市開店，全盛時期每天接待超過200組愛書人，累積會員人數超過1萬5千人，連市長黃敏惠再任市長前也曾來辦會員，尋找日本漫畫家弘兼憲史的絕版漫畫。

孫世昌表示，租書坊下午2點起全館拆賣，為因應各地前來書迷，增加員工人手服務、收銀，由於台灣繁體出版品在大陸擁有相當大市場，許多書籍在網路上被炒到天價，公平起見不預留書籍一律以現場購書為主。

拆賣時間昨起到明年2月3日止，每天下午2點到晚間8點、周三公休。價格每10天降價1次，過年前下殺到1折。店內有大量的BL同人本、絕版漫畫小說歡迎愛書人來選購。孫世昌說，3年前疫情來客數腰斬再腰斬，加上出版社出書數量和種類大幅減少，經營困難、營業額銳減。加上工讀生陸續大學畢業也都找到工作準備離職，決定結束營業。

彰化 疫情

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