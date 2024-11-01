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颱風後嘉義達娜伊谷現瀑布大景 遊客上山留意安全

中央社／ 嘉義縣1日電

康芮颱風嘉義阿里山鄉帶來大雨，達娜伊谷自然生態園區今天出現夢幻瀑布群美景；林業保育署嘉義分署說，雨後易有落石及坍方，呼籲遊客上山看美景時，留意自身安全。

康芮颱風為嘉義縣阿里山鄉24小時內帶來逾400毫米雨量，達娜伊谷自然生態園區內「蟲蟲山」出現夢幻瀑布群，可見多個飛瀑從山壁傾瀉而下，加上飄渺雲霧繚繞，宛如仙境相當壯觀。當地民眾莊信然在臉書貼文，指是百年難得的大景。

農業部林業保育署嘉義分署告訴中央社記者，雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，呼籲遊客近日上山看美景時，暫時勿行走步道，以維自身安全。

此外，阿里山鄉今天持續停班停課一天，阿里山國家森林遊樂區配合休園；中央氣象署已解除康芮颱風陸上颱風警報，嘉義分署投入人力巡查園區並完成整備作業，訂於明天上午8時恢復開園，眠月線、台灣一葉蘭自然保留區亦恢復開放。

林業保育署嘉義分署說，所轄步道仍持續封閉，將視現場整備情形個別開放，最新訊息可至「台灣山林悠遊網」查詢。

嘉義 康芮颱風 阿里山

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