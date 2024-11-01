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上次颱風玉米受損嚴重才復耕又遇天災 雲林不分藍綠要中央救助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣種植食用玉米面積逾2千公頃，截至今天中午通報受損面積已逾500公頃，損害嚴重。記者陳雅玲／攝影
雲林縣種植食用玉米面積逾2千公頃，截至今天中午通報受損面積已逾500公頃，損害嚴重。記者陳雅玲／攝影

康芮颱風帶來強勁風勢、雨量，雲林縣食用玉米、落花生、蒜頭等受損嚴重，縣長張麗善下午與國民黨立委丁學忠、農糧署、農改場勘災，要求中央盡快啟動天然災害救助，民進黨立委劉建國也要求農業部立即啟動水稻保險理賠及現金救助，減少農民損失。

康芮颱風過境，雲林縣多處玉米田一片狼藉，「彎腰」傾倒嚴重，一名玉米農表示，凱米、山陀兒、康芮颱風接二連三，好不容易復耕的玉米又因此受損，真的不知道該怎麼辦。雲林二期稻作再一周進入收割期，部分稻作因颱風倒伏，稻農一樣難過無語。

雲林縣種植食用玉米面積逾2千公頃，截至今天中午通報受損面積已逾500公頃，損害嚴重，張麗善下午與立委丁學忠、農改場、農糧署等單位到虎尾鎮視察玉米損害情況，張麗善表示，接續為農民帶來損失，更讓農民復耕心血再次烏有，希望中央盡速公告天然災害救助，不要再四方會勘，早日讓農民復耕。

劉建國也表示，目前也陸續收到西螺、褒忠等地回報水稻、玉米受災，因此要求農業部除立即啟動水稻保險理賠，並針對其他可能受災的農產品，若達到啟動天然災害現金救助標準要立即因應，減輕農民損失。

雲林縣政府農業處統計至今天中午，硬質玉米倒伏受害面積約234公頃（集中在水林、四湖、口湖）、食用玉米倒伏535公頃（分布在土庫、元長、水林、虎尾、褒忠等）、落花生浸水受害面積約430公頃（集中在土庫、水林、四湖、虎尾）、蒜頭浸水受害約490公頃（土庫、水林、四湖等）、水稻倒伏約55公頃（主要在土庫），農民如有作物受損請盡快向公所通報。

雲林縣種植食用玉米面積逾2千公頃，截至今天中午通報受損面積已逾500公頃，損害嚴重。記者陳雅玲／攝影
雲林縣種植食用玉米面積逾2千公頃，截至今天中午通報受損面積已逾500公頃，損害嚴重。記者陳雅玲／攝影
雲林縣種植食用玉米面積逾2千公頃，截至今天中午通報受損面積已逾500公頃，損害嚴重。記者陳雅玲／攝影
雲林縣種植食用玉米面積逾2千公頃，截至今天中午通報受損面積已逾500公頃，損害嚴重。記者陳雅玲／攝影
雲林縣種植食用玉米面積逾2千公頃，截至今天中午通報受損面積已逾500公頃，損害嚴重，雲林縣長張麗善（左四）呼籲中央針對受損嚴重的作物盡快啟動救助。記者陳雅玲／攝影
雲林縣種植食用玉米面積逾2千公頃，截至今天中午通報受損面積已逾500公頃，損害嚴重，雲林縣長張麗善（左四）呼籲中央針對受損嚴重的作物盡快啟動救助。記者陳雅玲／攝影

康芮颱風 農民 雲林

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