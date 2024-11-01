森林生態完整保留 哈赫拿爾森林公園預備開放

因應竹溪哈赫拿爾森林公園開放在即，為提供良好體驗，臺南市長黃偉哲責成南市府秘書長方進呈就整體步道設施再進行體檢。

水利局表示，「竹溪水岸改善及環境營造」涉足具久遠歷史的哈赫拿爾森林，既有生態系統豐富，屬生態敏感區域，工程採減法設計，以低密度開發手法保留竹溪水岸與森林生態，並創造「森、湖、溪」三大亮點，「森」為哈赫拿爾森林，施工過程未曾砍伐一棵原有天然次生林中的樹木，採自然解方推動水利工程，並以廢棄水泥再生為鋪面級配，與在地民眾、NGO團體攜手合作打造手作步道；「湖」為日月湖，將人工硬鋪面轉化為可容納3,000噸的滯洪空間，是全市首座將水岸棲地維護理念融入操作機制，兼具防洪機能的人工湖，打造流域分散滯洪示範場域，並透過淨化沉砂池與近自然水渠道，將水質由中度污染降至未(稍)受污染程度；「溪」則為竹溪，選擇碳足跡較低的天然塊石取代傳統混凝土護岸，是單位長度混凝土用量最少的都市排水，此外通過疊石製造跌水增加河道溶氧，並創造多樣的河道物理環境，改善魚類棲息環境，全工程均以保護、改善現有生態環境為重點目標推動。

水利局說明，保全哈赫拿爾森林的原有生態系統，是本期工程的核心目標之一，竹溪森林園區比鄰河道溪谷，周邊天然植被較多，是自然度高的場域，仍不免有蚊蟲產生，本局除針對主要人為活動區域採取定期噴藥措施外，亦請民眾多注意自身防護。

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