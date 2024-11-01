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嘉義公園日本黑松通過3颱風考驗屹立不搖 市民讚桃城至寶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
百年嘉義公園3棵列管百年老樹日本黑松，通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，市民讚桃城至寶。記者魯永明／攝影
百年嘉義公園3棵列管百年老樹日本黑松，通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，市民讚桃城至寶。記者魯永明／攝影

康芮颱風出海，嘉義市共有35座公園，這次風雨未如上次凱米颱風嚴重，樹倒少，其中百年嘉義公園3棵列管百年老樹日本黑松，通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，市民讚桃城至寶。

市府建設處說，凱米颱風造成公園、路樹共逾200棵倒伏，這次康芮只有少數體弱樹倒伏，情況不嚴重，嘉義公園3棵列管老樹日本黑松安全。日本黑松為常綠喬木，樹皮灰黑色，葉針狀，針葉二針或三針一東，粗硬日本黑松，毬果鱗片帶刺，材質堅硬。

黑松老樹挺立於表參道沿線上，巍然矗立於史蹟資料館大門外，可能因為周邊有較多大樹競爭，樹冠層較偏窄，樹形高聳入天，迥異於表參道上的其他黑松。

黑松老樹推測應為1911年間興建第一代嘉義神社，開闢表參道時栽植。百歲黑松不老，以松柏長青生命力與傲骨迎風，挺霜而立的風貌，融合於每個世代不同場域，鼓舞來訪人們。日本人受中華文化影響，以歲寒三友之首松樹，獨具傲骨迎風，挺霜而立的風貌，象徵神社堅毅不屈，屹立不搖、長壽吉祥的精神。

市府解說牌述說神社與黑松相伴故事，「神社因白蟻腐蝕1940年拆除，百年黑松心繄神社牽引樹幹斜倚傾斜，神社傾斜的樹幹撐起傘形樹冠正好覆蓋在神社石壇上方，護衛神社遺跡，遮擋日曬雨淋。古人以松柏之志比喻堅定不移節操，黑松百年守護神社情景，如衛士堅貞，如至交情重，印證令人傳頌松柏之志。」

百年嘉義公園3棵列管百年老樹日本黑松，通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，市民讚桃城至寶。記者魯永明／攝影
百年嘉義公園3棵列管百年老樹日本黑松，通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，市民讚桃城至寶。記者魯永明／攝影
百年嘉義公園3棵列管百年老樹日本黑松，通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，市民讚桃城至寶。記者魯永明／攝影
百年嘉義公園3棵列管百年老樹日本黑松，通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，市民讚桃城至寶。記者魯永明／攝影
百年嘉義公園3棵列管百年老樹日本黑松，通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，市民讚桃城至寶。記者魯永明／攝影
百年嘉義公園3棵列管百年老樹日本黑松，通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，市民讚桃城至寶。記者魯永明／攝影

凱米颱風 日本 神社

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