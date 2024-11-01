連接嘉縣市重要軍輝橋通車在即 改建碰上7個颱風破紀錄

連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建逾1年半，上下游興設2座鋼便橋，廠商完成主橋路面柏油鋪設，預訂中下旬舉行通車典禮，公路局雲嘉南養護工程分局說，施工期間共碰上7個颱風及1次豪雨，八掌溪水暴漲，工程安全品質通過颱風考驗。

雲嘉南養護工程分局水上工務段說，去年軍輝橋改建開工，接連遭遇杜蘇芮、蘇拉、海葵（有登陸）、小犬（有登陸），以及0910區域性大豪雨衝擊。今年完工前，又接連碰上凱米（有登陸）、山陀兒（有登陸）、康芮（有登陸），橋梁工程安全，這次康芮未如上次凱米帶來超大豪雨，造成溪水暴漲，橋下施工機具預先撤離，通車典禮暫訂本月中下旬。

軍輝橋改建經費9億多元，以大跨徑5跨連續鋼箱梁加單跨鋼箱梁取代原預力I型梁11跨，減少河道落墩，全套管基樁群加深基礎，保持良好通洪斷面及提升橋梁承重能力，提供進出嘉縣市交通便捷服務，用路人更安全旅運道路。橋梁淨寬25公尺，配置雙向各2車道3. 25公尺，以及1個慢車道2公尺，中央調撥為3公尺左轉專用道，兩側配置2.5公尺人行道。

軍輝橋齡逾40年，歷經八七水災、莫拉克颱風等侵襲，橋墩裸露、通洪斷面無法滿足現今河川治理計畫要求，為守護民眾用路安全，嘉市府與雲嘉南養護工程分局爭取「台18線軍輝橋改建工程」，去年5月動工改建。