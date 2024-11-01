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南捷深綠線 民眾關心轉乘、減震

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導

台南為六都唯一無捷運，正同步進行5個路線計畫，市府近期針對串聯南科與沙崙地區的深綠線辦說明會，地方關切此線要方便轉乘其他運具，也憂心行經震動影響南科廠商，還有整體效益性等，看法不少。市府表示，意見皆納入可行性研究做檢討。

深綠線銜接第1期藍線的延伸線，沿高鐵橋下往北經歸仁、永康、新化、新市、南科至台鐵善化站，全長約21.3公里，規畫設14座車站、1座善化機廠，採高架跨座式單軌系統；目前可行性研究案，站點為歸仁2站、新化3站、新市2站、南科園區3站、善化地區4站，其中1站擬與台鐵善化站共構。

市府上月28日至30日連辦5場說明會，民眾質疑深綠線通車恐須長達10幾年甚至20年，要想辦法縮短期程，也關注與台鐵新市站及善化站轉乘、震動對南科的影響等問題。有歸仁居民說，深綠線在歸仁僅設2站，依目前的發展速度可再增加；新化居民認為，捷運站到新化市區距離太遠，轉乘配套措施要完善。

市議員陳皇宇質疑，深綠線雖串連南科、沙崙綠能科技園區，但目前台86線連接國道一號、國三，加上國八，往來南科與沙崙相當方便，甚至捷運預定路線高鐵橋下台39線目前往來兩處園區不用半小時，很多民眾質疑此線捷運實際行車時間、效益如何？

交通局長王銘德說，深綠線與台鐵善化站朝向規畫共構連通方式，未來新市站北移後也做周遭環境整體規畫，以公共自行車、公車接駁等方式轉乘，另深綠線沿線場站將採TOD（大眾運輸導向型發展），有效利用土地，「深綠線將成為交通科技廊帶，對沿線周遭地區發展極具重要性」；有關震動問題，初步研議減速以及透過工程方式減震。

南科 台鐵 捷運

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