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蚵棚不准進港避風 台南安平蚵農怨

聯合報／ 記者鄭惠仁蔡維斌／連線報導
台南蚵農趕在康芮颱風襲台之前，把蚵棚拖到防波堤或河川內避風；南市區漁會向漁業署爭取讓蚵棚進入安平漁港卻遭拒，引發蚵農不滿。圖／蚵農黃重偉提供
台南蚵農趕在康芮颱風襲台之前，把蚵棚拖到防波堤或河川內避風；南市區漁會向漁業署爭取讓蚵棚進入安平漁港卻遭拒，引發蚵農不滿。圖／蚵農黃重偉提供

台南安南、安平、南區沿海放養數千蚵棚，蚵農趕在康芮颱風登陸前拖到防波堤內、或是溪流來避風，南市區漁會則向漁業署爭取讓蚵棚進入安平漁港卻遭拒，蚵農大罵「無視生計」；市府表示，漁業署依規定作業，但能理解蚵農的心情。

農業局漁港及近海管理所長張順得說，目前安平漁港有漁船700艘、遊艇140多艘，漁港區是停泊船隻及航行使用，漁業署基於規定及安全考量才不同意蚵棚進港。

台南曾文溪以南到二仁溪的牡蠣養殖季從10月開始，今年登記養殖棚數近7200棚，目前放養棚數已超過半數，今年養殖季前夕有山陀兒颱風，已影響部分蚵農，不料又有康芮來襲。

多名安平區蚵農昨指出，連日來把蚵棚拖到可避風處，光是雇工拖蚵棚，來回一趟開銷6千多元，若風浪太大也可能躲不了，然而數十年來首次有11月才來的秋颱，還是強颱，政府卻死板板的依照規定不讓蚵棚進港，「不顧老百姓的生計」，應兼顧情理法才對。

黃姓蚵農說，年初因病蟲害影響，牡蠣收成率不佳損失100多萬，這次貸款放養，一家大小的生計都在海上的蚵棚，卻遇颱風，情何以堪。

漁光里長林寧峰說，若能開放漁港讓蚵棚進入避風，也可減少蚵棚被強浪打壞漂到沙灘的環境問題。

此外，雲林萡子寮港的港岸加高及防潮閘門甫完工，昨未讓海水入侵，雲林區漁會指出，今國曆、農曆都是初一，時逢大海潮，若再出現強降雨，情況難料，也是漁港新建防潮工程能否發揮功能的一大考驗。

山陀兒颱風 漁業署 蚵棚

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