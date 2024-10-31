成大空維區管制柴、機車11月實施 未排氣檢驗合格就告發

台南市第3處空氣品質維護區「成功大學及成大醫院與周邊道路」明 11月1日起實施管制，環保局表示，將針對出廠滿3年以上柴油大客車、大貨車及小貨車，以及出廠滿5年的機車加強列管，透過6套車牌辨識系統掌握行經車輛定檢狀態，每年未完成排氣檢驗合格依法告發。

環保局長許仁澤指出，成大校區與醫院周邊每年都有大量車輛進出，行進間產生的廢氣形成空氣汙染，為保障數萬師生、醫護人員與就醫民眾呼吸健康，劃設校區、醫院及周邊道路為管制範圍。

2024年1到9月針對南市第1、2期空品維護區「奇美博物館及臺南都會公園」和「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」未完成定檢的車輛加強管制，機車、柴油車分別裁處102輛、293輛。南市3處空維區皆已管制，只要管制車輛落實自我管理並檢驗合格，進出空維區就不用擔心受罰。

環保局表示，台南市第1、2期空品維護區正式管制後，區內PM2.5及CO濃度皆較鄰近微感器及交通測站低約21%及34%，推估削減總懸浮微粒37.9噸、PM2.5 25噸、氮氧化物400.9噸、一氧化碳173.1噸。未來將陸續針對工業區或物流園區等劃設空品維護區，逐步納入管制全期別的柴油車及小型柴油車，以改善南市空氣品質。