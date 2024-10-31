快訊

強颱康芮最新風雨預測出爐 「8縣市」明達到停班課標準

粉絲別哭！劉德華聽到了 首場喊卡補辦時間曝光

獨／張肇良議員羈押中 助理酒駕疑二度肇逃「酒測值達1.49」

成大空維區管制柴、機車11月實施 未排氣檢驗合格就告發

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台市第3處空氣品質維護區「成功大學及成大醫院與周邊道路」明 11月1日起實施管制。記者鄭惠仁／攝影
台市第3處空氣品質維護區「成功大學及成大醫院與周邊道路」明 11月1日起實施管制。記者鄭惠仁／攝影

台南市第3處空氣品質維護區「成功大學及成大醫院與周邊道路」明 11月1日起實施管制，環保局表示，將針對出廠滿3年以上柴油大客車、大貨車及小貨車，以及出廠滿5年的機車加強列管，透過6套車牌辨識系統掌握行經車輛定檢狀態，每年未完成排氣檢驗合格依法告發。

環保局長許仁澤指出，成大校區與醫院周邊每年都有大量車輛進出，行進間產生的廢氣形成空氣汙染，為保障數萬師生、醫護人員與就醫民眾呼吸健康，劃設校區、醫院及周邊道路為管制範圍。

2024年1到9月針對南市第1、2期空品維護區「奇美博物館及臺南都會公園」和「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」未完成定檢的車輛加強管制，機車、柴油車分別裁處102輛、293輛。南市3處空維區皆已管制，只要管制車輛落實自我管理並檢驗合格，進出空維區就不用擔心受罰。

環保局表示，台南市第1、2期空品維護區正式管制後，區內PM2.5及CO濃度皆較鄰近微感器及交通測站低約21%及34%，推估削減總懸浮微粒37.9噸、PM2.5 25噸、氮氧化物400.9噸、一氧化碳173.1噸。未來將陸續針對工業區或物流園區等劃設空品維護區，逐步納入管制全期別的柴油車及小型柴油車，以改善南市空氣品質。

台南 柴油車 環保局長 空氣汙染

延伸閱讀

清潔隊颱風天值勤加1補1有譜？黃偉哲：會全面性考量

台南升級空污管制 將推亮麗晴空行動3.0計畫

南市打擊汙染提升空品 推亮麗晴空3.0計畫

南市1年營建廢棄物爆34萬噸「去向不明」 環保局：全力解決

相關新聞

成大空維區管制柴、機車11月實施 未排氣檢驗合格就告發

台南市第3處空氣品質維護區「成功大學及成大醫院與周邊道路」明 11月1日起實施管制，環保局表示，將針對出廠滿3年以上柴油大...

路亞釣魚成新寵 虎頭埤路亞竿及親子釣魚開放網路報名

「路亞釣魚」已成釣魚界新寵、釣友日增。虎頭埤風景區公告11月17日舉辦「2024虎頭埤水與綠-路亞竿環保釣魚比賽及親子釣...

不再只是紙上談兵！台南第一條捷運將動工 編制僅14人

六都唯一沒有捷運，台南拚第一條捷運動工，進度最快的藍線第一期，預計2026年動工，綜合規畫正送行政院核定後，預計明年中旬...

台南捷運深綠線可行性說明意見多 市府承諾納入期末檢討

台南市政府交通局在善化、歸仁、新化、南科及新市等5區陸續舉辦「捷運深綠線可行性研究」地方說明會昨天落幕。許多民眾要求加快...

狂風大浪再不止 明天國曆農曆雙初1大海潮漁民更憂心

康芮強颱從昨晚風勢漸強，到今晨雲林沿海地區雨勢不大，但氣象署資料風速達11級，各漁港大浪波濤，人都快站不住，雲林最大的萡...

台南捷運深綠線串聯南科、沙崙 南科減振初步有因應方案

台南捷運深綠線串聯南科與沙崙綠能科學城，目前進入可行性研究，市府交通局在善化、歸仁、新化、南科及新市等5區舉辦５場說明會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。