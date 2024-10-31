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路亞釣魚成新寵 虎頭埤路亞竿及親子釣魚開放網路報名

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「路亞釣魚」成新寵虎頭埤路亞竿及親子釣魚開放網路報名。圖／台南市政府提供。
「路亞釣魚」成新寵虎頭埤路亞竿及親子釣魚開放網路報名。圖／台南市政府提供。

「路亞釣魚」已成釣魚界新寵、釣友日增。虎頭埤風景區公告11月17日舉辦「2024虎頭埤水與綠-路亞竿環保釣魚比賽及親子釣魚推廣活動」，即日起接受網路報名，歡迎路亞釣魚新手、親子一同參加。

主辦單位表示，路亞是兼顧環境永續及運動休閒活動，除了注重與大自然的互動，擬餌也能重複使用，可以達到生態保育的目的，吸引更多人參與路亞釣魚活動。虎頭埤延續前兩年的好口碑，擴大舉辦。當天上午8點將邀請釣魚界YT頻道:漁樂爽報網紅阿克分享釣魚經驗，阿克也將在現場指導釣魚技巧，並與參與活動遊客進行互動，歡迎闔家一起來學路亞竿。

釣魚比賽活動以當日釣到最大尾的魚計重，取最重魚獲的前三名頒獎，第一名獎品「魚拓 溪谷獵人 路亞竿」市值5600元、釣魚6個月票市價5400元，第二名獎品「Wave off釣魚背包市價4880元、釣魚3個月票價值2700元，第三名獎品「恒達Pflueger SUPREME卷線器市價3200元、釣魚2個月票市價2000元。參賽者可參加抽獎，有釣魚線組、帽子、背包、釣具等99份獎品。

市長黃偉哲表示，路亞擬餌釣魚在國內這幾年開始盛行，路亞釣法比起傳統釣魚更需要技巧及耗費大量的體力，要不斷地走動找尋合適釣點，並與魚兒進行鬥智，才能順利釣獲，虎頭埤風景區是全台少數開放釣魚的水庫，且鄰台南市區，非常適合大家來從事水域休憩活動。

觀光旅遊局長林國華表示，虎頭埤已經連續3年舉辦釣魚比賽，延續移除外來魚種為目標，希望讓水庫內的本土魚群能夠有更多生存的空間，尤其特別邀請高手釣魚經驗分享，是新手釣客不能錯過的第一堂課。

比賽將於17日購票入園後至當日上午11點，不分性別、年齡都可參加，需自備路亞竿，為維護水質禁止使用活餌、粉餌。取最大尾前三名頒獎，網路報名限額300名。報名網址： https://www.beclass.com/rid=294da806719fade9c761，或電06-5901325或至虎頭埤風景區官網查詢。

「路亞釣魚」成新寵虎頭埤路亞竿及親子釣魚開放網路報名。圖／台南市政府提供。
「路亞釣魚」成新寵虎頭埤路亞竿及親子釣魚開放網路報名。圖／台南市政府提供。
「路亞釣魚」成新寵虎頭埤路亞竿及親子釣魚開放網路報名。圖／台南市政府提供。
「路亞釣魚」成新寵虎頭埤路亞竿及親子釣魚開放網路報名。圖／台南市政府提供。

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