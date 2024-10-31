不再只是紙上談兵！台南第一條捷運將動工 編制僅14人

六都唯一沒有捷運，台南拚第一條捷運動工，進度最快的藍線第一期，預計2026年動工，綜合規畫正送行政院核定後，預計明年中旬開始啟動工程階段，目前捷運優先路線也如火如荼展開，尤其深線線串聯南科和沙崙科技廊道，民代認為捷運工程處編制才14人，不到其他五都的10分之1，恐造成捷運工程推進延宕，市府表示計畫擴編至53人，行政作業中。

台南捷運5線齊發，進度最快的藍線一期綜合規畫已至行政院審議核定階段，第一期藍線延伸線可行性研究也獲交通部原則審查通過，藍延線和藍線是串聯府城、沙崙的重要路線，藍延線再與深綠線銜接，構成台南科技產業的十字路網，但立委郭國文認為台南市府的行政作業要加強，才能加快進度。

台南市捷運工程處坦言，目前人力不足是很大的問題，台北市捷運局有上千人，新北和桃園也有160至180人，高雄也有140人，台中捷運局爭取到行政院核定161人，台南市捷運工程處編制才14人，藍線一期明年中旬就要進入工程階段，2026年動工，要推進還是要有足夠的人力。

目前捷運紅線進度也加快中，原本規畫與高雄紅線銜接，目前修正只做台南境內，已辦理可行性研究期末報告修正，從大林站（中華東路與大同路口）沿台1線設大林站、南台南站、仁愛里、台南航空站、奇美博物館、嘉南藥理大學等6個站點。

綠線路線串連東區、北區、中西區及安平區，可解決通勤、就醫及府觀光需求，並和台鐵台南車站及第一期藍線平實轉運站銜接轉乘，但面臨舊城區道路狹窄及處處是古蹟的挑戰，目前進行可行性研究修正，舊城區局部採地下化，盼凝聚民意共識，加快推動。

捷運黃線連接南科到市區，經過發展快速的安南區，備受關注，交通局說，10月23日接獲鐵道局同意可行性研究的規劃，總經費2000萬元，中央補助1680萬元，後續會送議會墊付，再進行研究規畫案的招標，找到專業團隊來協助執行。

市議員朱正軒在議會總質詢要求市府正視捷運工程處人力不足問題；交通局說，捷運需要更多元人才，包含機電、土地、開發等，捷工處計畫將人員擴編至53人，行政作業中，未來希望推動成立捷運局，吸引更多專業人才加入，加速捷運網絡建設。