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台南捷運深綠線可行性說明意見多 市府承諾納入期末檢討
台南市政府交通局在善化、歸仁、新化、南科及新市等5區陸續舉辦「捷運深綠線可行性研究」地方說明會昨天落幕。許多民眾要求加快期程，關注深綠線與台鐵轉乘、沿線場站帶動地方發展、振動對南科影響等議題。
局長王銘德上午表示，5場說明會意見將納入可行性研究期末作業檢討評估，使規畫成果更符合在地需求。
台南捷運深綠線銜接第一期藍線延伸線，沿高鐵橋下往北經歸仁、永康、新化、新市、南科至台鐵善化站，全長約21.3公里，規畫設14座車站及善化機廠，採高架跨座式單軌系統串聯南科及沙崙綠科產業園區，要成交通科技廊帶，對沿線地區發展很重要。
各場次說明會直播影片都在YouTube 交通局新聞頻道，民眾也可於11月9日前提供書面意見，註明姓名及聯絡地址，傳真或寄送台南市捷運工程處：傳真06-2958829，地址台南市安平區永華路二段6號1樓。後續會議紀錄含重要議題回復也將公開在交通局及捷運工程處官網。
交通局表示，深綠線與台鐵善化站朝向共構連通方式規畫，未來也將就新市站北移後周遭環境整體規畫，以公共自行車及公車接駁等方式轉乘，進一步完備捷運與台鐵轉乘的功能。沿線場站將採TOD方式、後續將進行土地開發相關評估，透過捷運整體開發及多元運具整合打造友善街道環境，有效利用捷運場站周遭土地。
針對南科減振交通局表示，已初步研議減速與透過連續基礎、連續樑或地盤改良等工程減振，後續環評階段也將進行監測、模擬並提出相關因應措施。
副局長熊萬銀強調，民眾所提出建議都會納入可行性研究報告確實檢討，目前是民意蒐集開始，未來計畫經中央核定並進入綜合規畫階段也會召開公聽會持續傾聽民意，使規畫內容更貼近民眾需求。
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