台南捷運深綠線可行性說明意見多 市府承諾納入期末檢討

台南市政府交通局在善化、歸仁、新化、南科及新市等5區陸續舉辦「捷運深綠線可行性研究」地方說明會昨天落幕。許多民眾要求加快期程，關注深綠線與台鐵轉乘、沿線場站帶動地方發展、振動對南科影響等議題。

局長王銘德上午表示，5場說明會意見將納入可行性研究期末作業檢討評估，使規畫成果更符合在地需求。

台南捷運深綠線銜接第一期藍線延伸線，沿高鐵橋下往北經歸仁、永康、新化、新市、南科至台鐵善化站，全長約21.3公里，規畫設14座車站及善化機廠，採高架跨座式單軌系統串聯南科及沙崙綠科產業園區，要成交通科技廊帶，對沿線地區發展很重要。

各場次說明會直播影片都在YouTube 交通局新聞頻道，民眾也可於11月9日前提供書面意見，註明姓名及聯絡地址，傳真或寄送台南市捷運工程處：傳真06-2958829，地址台南市安平區永華路二段6號1樓。後續會議紀錄含重要議題回復也將公開在交通局及捷運工程處官網。

交通局表示，深綠線與台鐵善化站朝向共構連通方式規畫，未來也將就新市站北移後周遭環境整體規畫，以公共自行車及公車接駁等方式轉乘，進一步完備捷運與台鐵轉乘的功能。沿線場站將採TOD方式、後續將進行土地開發相關評估，透過捷運整體開發及多元運具整合打造友善街道環境，有效利用捷運場站周遭土地。

針對南科減振交通局表示，已初步研議減速與透過連續基礎、連續樑或地盤改良等工程減振，後續環評階段也將進行監測、模擬並提出相關因應措施。