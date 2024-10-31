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狂風大浪再不止 明天國曆農曆雙初1大海潮漁民更憂心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林最大的萡子寮港狂風大浪，海水溢過舊岸，連避風大膠筏也岌岌可危，有翻覆之虞，漁民憂心卻也莫可奈何。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的萡子寮港狂風大浪，海水溢過舊岸，連避風大膠筏也岌岌可危，有翻覆之虞，漁民憂心卻也莫可奈何。記者蔡維斌／攝影

康芮強颱從昨晚風勢漸強，到今晨雲林沿海地區雨勢不大，但氣象署資料風速達11級，各漁港大浪波濤，人都快站不住，雲林最大的萡子寮港停滿避風漁船但仍難敵強浪拍打，漁民憂心翻覆，加強繩索綁固，雲林區漁會表示，明天國曆農曆雙初1大海潮，正是考驗港岸新工程的時候。

雲林沿海今天上午狂風大作，家家戶戶閉門躲颱風，民眾說，這次比前幾次颱風強很多，太嚇人了，許多電線被吹斷到處停電，加上狂風「嘯嘯叫」，小孩子都怕了。

記者沿著口湖台子港、萡子寮港、台西五條港等漁港查勘，雖未發現災情，但每個漁港停滿漁船膠筏，雖已綁牢但仍在強風襲擊下，不斷碰撞，部分漁民冒險趕緊把船筏再加強固定，免得被強浪打走受損。

尤其萡子寮港港域最大，一早港區到處捲起大浪，風速強大，人都快被吹走，靠港膠筏也都快翻覆，雲林區漁會部分單位加班，區漁會總幹事林傳育說，今天風浪很大超過十級，已禁止出海，近午海水開始潮，海水已溢滿港域，幸好四週的港岸加高及防潮閘門剛剛完工，海水才未持續入侵。

但林傳育說，明天農曆和國曆都是初一，時逢大海潮，如果強風未停，明天再強降雨加上大海潮，整個情況就很難預料，也令人憂心，漁會已加強整備，漁港新建防潮工程能否發揮功能，就看這一次強颱大潮的考驗。

雲林最大的萡子寮港海水溢過舊岸，直逼第二道新建防潮堤，是否能抵擋明天雙初一大海潮，是一大挑戰。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的萡子寮港海水溢過舊岸，直逼第二道新建防潮堤，是否能抵擋明天雙初一大海潮，是一大挑戰。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的萡子寮港海水溢過舊岸，直逼第二道新建防潮堤，是否能抵擋明天雙初一大海潮，是一大挑戰。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的萡子寮港海水溢過舊岸，直逼第二道新建防潮堤，是否能抵擋明天雙初一大海潮，是一大挑戰。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的萡子寮港海水溢過舊岸，直逼第二道新建防潮堤，是否能抵擋明天雙初一大海潮，是一大挑戰。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的萡子寮港海水溢過舊岸，直逼第二道新建防潮堤，是否能抵擋明天雙初一大海潮，是一大挑戰。記者蔡維斌／攝影

漁民 雲林 颱風

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