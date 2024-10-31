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台南捷運深綠線初步研議減振 避免影響南科

中央社／ 台南31日電

台南市政府全力推動台南捷運，已完成深綠線可行性研究期末成果，日前召開5場地方說明會，初步研議減振，避免影響南科，後續環評也將進行監測模擬。

南市府交通局日前在善化、歸仁、新化、南科及新市等5區舉辦捷運深綠線可行性研究共5場地方說明會，綜整說明會意見納入可行性研究期末作業檢討評估，讓規劃成果更符合在地需求。

交通局今天指出，說明會民眾多聚焦深綠線與台鐵新市站及善化站轉乘、沿線場站如何帶動地方發展、振動對南科影響等議題。

交通局表示，深綠線與台鐵善化站朝共構連通規劃，未來新市站北移後將以公共自行車及公車接駁等方式轉乘，完備捷運和台鐵轉乘功能。

深綠線沿線場站將採TOD方式規劃，後續將進行土地開發相關評估，透過捷運整體開發及多元運具整合打造友善街道環境，有效利用捷運場站周遭土地。

至於南科減振，交通局初步研議減速，且透過連續基礎、連續梁或地盤改良等工程方式減振，後續環評階段也將進行監測模擬，提出相關因應措施。

台南捷運深綠線是連結南科與沙崙智慧綠能科學城的重要交通建設，且和第一期藍線延伸線形成十字路網，縮短南科與高鐵間交通時間，滿足南科、沙崙二地交通運輸需求，也將藉由捷運建設導入都市空間發展，打造科技廊帶，帶動東台南發展。

深綠線規劃銜接第一期藍線延伸線，往北沿台39線行經歸仁區、永康區、新化區、新市區民生路至台南科學園區及善化火車站，路線長度21.3公里，沿線設置14座高架車站及1座善化機廠，採高架跨座式單軌系統。

南科 台南 捷運

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