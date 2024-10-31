台南捷運深綠線串聯南科、沙崙 南科減振初步有因應方案
台南捷運深綠線串聯南科與沙崙綠能科學城，目前進入可行性研究，市府交通局在善化、歸仁、新化、南科及新市等5區舉辦５場說明會，民眾關注深綠線與台鐵新市站及善化站轉乘、沿線場站如何帶動地方發展、振動對南科的影響等議題，交通局表示，民眾意見會納入可行性研究期末作業檢討評估，規畫更符合在地需求。
交通局表示，深綠線與台鐵善化站朝向規畫共構連通方式，未來也將就新市站北移後的周遭環境整體規畫，以公共自行車及公車接駁等方式轉乘，進一步完備捷運與台鐵轉乘的功能；另深綠線沿線場站將採TOD，後續將進行土地開發相關評估，透過捷運整體開發及多元運具整合打造友善街道環境，有效利用捷運場站周遭土地。
另針對南科減振議題，目前已初步研議減速以及透過連續基礎、連續梁或地盤改良等工程方式減振，後續環評階段也將進行監測、模擬並提出相關因應措施。
交通局長王銘德表示，捷運深綠線銜接第一期藍線延伸線，沿高鐵橋下往北經歸仁、永康、新化、新市、南科至台鐵善化站，全長約21.3公里，規劃設置14座車站及1座善化機廠，採高架跨座式單軌系統，將串聯南科及沙崙綠科產業園區成為交通科技廊帶，對於沿線周遭地區發展也極具重要性。
目前可行性研究案，14站評估鄰近地點，歸仁區（2站）有DG8站南潭聚落與陸軍航特指揮部、DG9大埔聚落；新化區（3站）有DG10崙頂聚落、DG11南橫公路與新化市區、DG12北勢聚落；新市區（2站）有DG13台鐵新市站、DG14新市安居社會住宅。
南科園區（3站）則有DG15南科迎曦湖旁、DG16南科管理局、DG17南科園區內科技廠；善化地區（4站）DG18南科FG區、DG19善化戶政事務、DG20善化高中、DG21未來與台鐵善化站共構。
交通局副局長熊萬銀說，民眾所提出建議皆會納入可行性研究報告中確實檢討，未來計畫經中央核定並進入綜合規畫階段也會召開公聽會持續傾聽民意；民眾也可提供書面意見，11月9日前提傳真（06-2958829）或寄送至台南市捷運工程處，台南市安平區永華路二段6號1樓），後續會議紀錄（含重要議題回復）將公開在交通局及捷運工程處官方網站。
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