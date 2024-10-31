台南捷運深綠線串聯南科、沙崙 南科減振初步有因應方案

台南捷運深綠線串聯南科與沙崙綠能科學城，目前進入可行性研究，市府交通局在善化、歸仁、新化、南科及新市等5區舉辦５場說明會，民眾關注深綠線與台鐵新市站及善化站轉乘、沿線場站如何帶動地方發展、振動對南科的影響等議題，交通局表示，民眾意見會納入可行性研究期末作業檢討評估，規畫更符合在地需求。

交通局表示，深綠線與台鐵善化站朝向規畫共構連通方式，未來也將就新市站北移後的周遭環境整體規畫，以公共自行車及公車接駁等方式轉乘，進一步完備捷運與台鐵轉乘的功能；另深綠線沿線場站將採TOD，後續將進行土地開發相關評估，透過捷運整體開發及多元運具整合打造友善街道環境，有效利用捷運場站周遭土地。

另針對南科減振議題，目前已初步研議減速以及透過連續基礎、連續梁或地盤改良等工程方式減振，後續環評階段也將進行監測、模擬並提出相關因應措施。

交通局長王銘德表示，捷運深綠線銜接第一期藍線延伸線，沿高鐵橋下往北經歸仁、永康、新化、新市、南科至台鐵善化站，全長約21.3公里，規劃設置14座車站及1座善化機廠，採高架跨座式單軌系統，將串聯南科及沙崙綠科產業園區成為交通科技廊帶，對於沿線周遭地區發展也極具重要性。

目前可行性研究案，14站評估鄰近地點，歸仁區（2站）有DG8站南潭聚落與陸軍航特指揮部、DG9大埔聚落；新化區（3站）有DG10崙頂聚落、DG11南橫公路與新化市區、DG12北勢聚落；新市區（2站）有DG13台鐵新市站、DG14新市安居社會住宅。

南科園區（3站）則有DG15南科迎曦湖旁、DG16南科管理局、DG17南科園區內科技廠；善化地區（4站）DG18南科FG區、DG19善化戶政事務、DG20善化高中、DG21未來與台鐵善化站共構。