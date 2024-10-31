颱風康芮來襲 曾文水庫上午11時起調節性放水

颱風康芮來襲，台南市今天清晨風雨逐漸增強，全台最大水庫曾文水庫上午11時起調節性放水，放水量每秒50公噸。

水利署南區水資源分署今天最新水情資訊顯示，截至上午8時，曾文水庫有效蓄水量5億192萬公噸，蓄水率99.44%。連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量5563萬公噸，蓄水率70.89%。曾文、烏山頭2水庫蓄水總量逾5億5000萬公噸，蓄水率95.6%。

南水分署表示，將視集水區降雨情況調整放水量，曾文溪沿岸居民應小心防範。

此外，國家災害防救科技中心清晨5時35分發布訊息，台南鏡面水庫自然溢流，洩洪至鏡面溪。

截至上午6時，台南市預警性封閉9座橋梁，包括永康區1座、新營區5座、鹽水區1座、新市區2座。另新市區預警性封閉1處路段。

台南市政府昨晚7時30分前，預防性撤離3區5里70人，分別是東山區66人、龍崎區1人、六甲區3人。