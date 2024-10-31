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強烈颱風康芮進逼 南市東山山區急撤61人
強颱「康芮」登陸在即，台南市東山區公所在白河警分局協助，緊急預防性撤離山區61人前往他處依親，盼平安度過這次颱風考驗。
這次東山區強制撤離區域，都集中在山區山路崎嶇區域，包括南勢里五叉溝及橫路、青山里檳榔宅及凍腳及高原里李仔園等。
白河警分局表示，此次撤離行動昨傍晚起針對東山山區部落的居民進行勸導，防止颱風期間危險區域意外發生，白河警分局和東山區公所等單位合作，順利完成所有勸導，此次撤離61名居民將自行依親前往親友家避險。
白河警分局分局長施宇峰呼籲，因颱風可能造成倒樹、土石崩落、溪水暴漲等災害，呼籲民眾，颱風期間請勿上山或從事戶外活動，以免發生危險，警方已啟動全面防颱應變措施。
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