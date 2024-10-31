強烈颱風康芮進逼 南市東山山區急撤61人

強颱「康芮」登陸在即，台南市東山區公所在白河警分局協助，緊急預防性撤離山區61人前往他處依親，盼平安度過這次颱風考驗。

這次東山區強制撤離區域，都集中在山區山路崎嶇區域，包括南勢里五叉溝及橫路、青山里檳榔宅及凍腳及高原里李仔園等。

白河警分局表示，此次撤離行動昨傍晚起針對東山山區部落的居民進行勸導，防止颱風期間危險區域意外發生，白河警分局和東山區公所等單位合作，順利完成所有勸導，此次撤離61名居民將自行依親前往親友家避險。