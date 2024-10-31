康芮颱風逼近 五河分署再次啟動雲林有才村在地滯洪機制

康芮強颱逼近侵台，水利署第五河川分署攜手轄區雲嘉縣市府整備防災，再次啟動雲林縣褒忠鄉有才村在地滯洪機制，透過農地滯洪功能，確保滯洪區周圍無淹水災情，有效降低排水水位，降低致災風險。

有才村在地滯洪位在雲林縣褒忠鄉有才村，五河分署利用台糖1100公頃農田，以加高田埂50公分及設置水門方式，將暴雨期間雨水蓄存於農田，降低排水路水位減少村落淹水風險。

依據凱米颱風期間滯洪成效顯示，滯洪區蓄洪量約總有效降雨量86%，其中因為在地滯洪增加蓄洪量達到26%，使得有才村周圍聚落，沒有出現往昔淹水災情。水利署視在地滯洪成效，持續推擴大運用。

為避免重現上次凱米颱風，造成八掌溪暴漲溢堤釀災，五河分署積極疏濬，八掌溪第1階段完成90萬方疏濬量，第2階段執行46萬方，總計目前已完成136萬方疏濬量。其中第二階段K工區，位於易淹水災情嚴重的水上鄉美上美社區附近，已完成10. 6萬方疏濬量。五河分署針對美上美社區，已預布330包太空包，另有4台挖土機及4台卡車搶修險機具待命。