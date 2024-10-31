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數十萬「行軍蟲」 入侵雲林斗六社區

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林斗六市綠大地社區遭大批斜紋夜盜蟲入侵。圖／居民提供
雲林斗六市綠大地社區遭大批斜紋夜盜蟲入侵。圖／居民提供

雲林斗六市1處社區近日遭俗稱「行軍蟲」的斜紋夜盜蟲大舉入侵，植栽、蔬菜一夕全被吃光，還進入屋內，居民用盡方法除蟲都無效。議員接獲陳情昨會同縣府會勘，經查竟來自鄰田，縣府將要求田主設法處理。

環保局副局長黃富義說，出現蟲的農田先前種植綠肥田菁，田菁已犁除但枝葉仍留田裡，最容易長夜盜蟲，此蟲繁殖力相當強，將聯繫農業處研擬除蟲對策，也將通知田主翻土處理，以免蟲災擴大。

斗六市建興路的綠大地社區23日起陸續出現蟲隻入侵，居民原不以為意，沒想到蟲數快速增加，尤其前幾天地震後更出現數十萬隻蟲侵入社區，嚇得社區不少人落荒而逃，居民進家門時更心驚膽戰，因有人家裡牆角、廁所到處是蟲，嚴重影響生活。

「太嚇人了！」社區住戶說，前幾天連續地震，大量的蟲聚集到社區圍牆邊，起碼有幾十萬隻，他們種在空地的地瓜葉、川七，一夜全被吃光。當地鄰長鍾蘭芳說，民眾用消蟲劑、石灰粉、甚至用辣椒粉等各種網路查得到的方法都用盡了，都沒辦法根除，蟲除不盡還愈生愈多，每天一早出門，門口通道到處是蟲，門前栽種的花草被啃食殆盡，實在太可怕。

居民飽受蟲害多天，前天向議員賴淑娞陳情，賴淑娞昨趕緊於議會質詢，並會同環保局、動植物防疫所趕往勘查，發現是來自緊鄰社區農田；由於颱風將至，居民擔心再有一波成群的蟲入侵，希望有關單位及早設法助除蟲。

地震 環保局 議員 農業處

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