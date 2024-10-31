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兵配廠招商流標 台南精華地仍閒置

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市兵工配件廠舊址在市中心精華地段，一旁舊日軍官舍群則修復作為321巷藝術聚落，可望串連成藝文廊帶。本報資料照片
台南市兵工配件廠舊址在市中心精華地段，一旁舊日軍官舍群則修復作為321巷藝術聚落，可望串連成藝文廊帶。本報資料照片

台南「兵工配件廠」舊址緊鄰百年台南公園，地段精華卻長期閒置，本月招商無人得標，一旁舊日軍官舍群修復做為321巷藝術聚落也不是常態開放，多名議員要求積極活化。市長黃偉哲說，兵配廠將能和周邊連成藝文廊帶。

文化局指出，321巷藝術聚落將規畫為複合式藝文聚落，預計明年底完工，兵配廠閒置土地則希望能建立現代化場域，滿足藝術文化與空間的需求，旅宿或是電影業，成為複合式建物型態。

原兵工配件廠位於北區、在台南公園的西側，市府近期規畫2.25公頃「觀光藝文商業專用區」採地上權方式招標，不過本月開綜合評選會議時僅一家廠商投標，結果不如預期；一旁公園路321巷有舊日軍官舍群，8月辦文博會時為展場，但展期結束又關閉。

議員陳怡珍指出，兵配廠鄰近321巷藝術聚落，是市中心最後一個可規畫的大面積閒置土地，值得廠商投資與開發，但招商不順，台南市長期缺乏藝文展覽空間，文化局應積極推廣與招商。

議員沈震東認為，兵配廠區域鄰近大、小北門城的城垣，根據資料早年曾有墳場，就怕兵配廠開挖會碰到遺址，不僅會讓工程延宕，也恐造成投資人卻步，要求文化局事先做好相關調研，避免影響整體發展。

議員許至椿提醒，台南公園、321巷藝術聚落周邊機車停車空間已不足，倘若未來忠義路打通貫穿公園北路，加上兵配廠要作為藝文使用，應納入立體停車場，補足停車空間。

黃偉哲表示，兵配廠能和321巷藝術聚落、台南公園甚至台南車站前後站串連成一個藝文廊帶，未來也希望能賦予台南多一點藝文氣息，而非僅是一處商業設施。

文化局說明，兵配廠土地預期開發項目包括供文化展演、創作研發、藝文教育、育成訓練、藝術推廣使用等藝文展演營運空間，投資契約期間為50年，採分期開發方式，針對首次招商卡關，會調整規畫後再公布下次辦理廠商評選時間。

停車場 北門 地上權 文化局 議員 黃偉哲

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