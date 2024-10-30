強颱康芮來襲蚵棚岌岌可危 立委林俊憲籲加速畫設漁業權公告程序

強颱康芮將來襲，台南市蚵農也將面臨嚴峻的自然災害威脅。立委林俊憲今呼籲主管機關應加速台南市區牡蠣養殖劃設漁業權的公告程序，以保障漁民在颱風與其他災害中的合法權益，確保漁民能獲得應有的賠償，減少災害對生計的影響。

農業局漁港及近海管理所長張順得表示，台江國家公園海域劃設漁業權部分，內政部日前已同意，但還要走程序，將盡速報內政部，加速公告程序；另商港漁業權部分， 還沒獲交通部同意。

林俊憲指出，牡蠣是台南近海的重要養殖漁業，今年南市申報的浮筏式養蚵棚數量7100多棚，攸關台南沿海喜樹、鯤鯓、安平、安南區許多漁民生計，但由於區劃漁業權尚未完成公告，漁民若因颱風導致養殖設施受損或收入減少，恐無法享有賠償，生計恐受巨大打擊。為此，相關單位應盡速完成漁業權核准，以確保漁民能在災害來臨時有所依靠。

林俊憲強調，在當前颱風威脅下，區劃漁業權的保障顯得特別重要，不應該讓漁業權核定前的空窗期成為保障漏洞，讓漁民的財產與生計獲得應有的賠償。相關單位應正視基層漁民的急迫需求，儘快完成漁業權申請程序，確保台南市漁民的合法權益受到保護。

南市區漁會總幹事林鈺昕認為，應建立合理完善的漁業災後補償制度，將區劃漁業權作為長期保護措施，確保漁民在面臨任何災害時都能獲得賠償，減少災害帶來的損失，推動台灣漁業的永續發展。