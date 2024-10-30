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颱風康芮逼近 台南低窪地區變電所戒備防淹

中央社／ 台南30日電

颱風康芮逼近，台電台南區處及新營區處整備工程人員及相關機具、車輛待命，因應颱風可能帶來災害，並針對低窪地區變電所加強防水閘門檢查及堆置沙包。

台電新營區營業處提供資料指出，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備，民眾若發現電線掉落與外露，應立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

新營區處指出，提供民眾「防颱用電5撇步」，第1是陽台、靠窗、戶外插座應拔除電源；第2為加強固定招牌看板並取下懸掛物；第3是加強防範地下室或低窪地區淹水；第4是可自備發電機、不斷電設備或手電筒；第5為發生停電事故時，可利用台灣電力APP或網路通報及查詢停復電資訊。

台電台南區處指出，已整備196名工程人員、57輛工程車、10輛吊臂車、29輛昇空車、51台發電機及41台抽水機，並針對楠西、南化、玉井、左鎮區等地區加強樹修及長桿距電桿巡視，也特別加強較低窪地區變電所防水閘門檢查、備妥沙包及完成抽水機測試。

台南區處指出，針對颱風造成停電事故將積極搶修，以先火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站（抽水站）及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，搶修進度常受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，希望受停電影響民眾可多體諒。

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