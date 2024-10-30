快訊

康芮來襲 侯友宜應變會議「這句」被解讀放假機率大

全台皆納陸警範圍！康芮今晚至明晨「強颱巔峰之姿觸陸」 北東慎防大豪雨

雲端發票抽獎活動爆爭議！台北中獎人竟也在高雄國稅局中獎名單裡

立院國民黨團拜會雲林縣府 張麗善提財劃法3訴求

中央社／ 雲林縣30日電

立法院國民黨團總召傅崐萁今天率多名黨籍立委拜會雲林縣府，瞭解地方政策推動的需求，雲林縣長張麗善會中提出41案請求黨團協助案，並提出修正財政劃分法的3大訴求。

傅崐萁、書記長林思銘、副書記長王鴻薇、立委張嘉郡、許宇甄及丁學忠中午拜會雲林縣政府，瞭解地方政策推動的需求。

傅崐萁表示，財劃法的修法是重中之重，更是落實地方自治，讓地方有充分資源推動地方建設的關鍵，也讓中央不用耗費人力，審查22個縣市的地方經費補助申請案。

傅崑萁強調，財劃法目前在立院是特急件，下週將優先密集進行審議，盡可能要在此次會期通過。

針對縣府提出的41案，傅崐萁等人允諾立院國民黨團會協助雲林縣府推動地方建設。

張麗善提出修正財政劃分法3大訴求，希望直轄市與縣市同一分配公式，不論直轄與否，縣市應有相同分配公式，以縮小城鄉差距，並維稅制公平。

張麗善說，其次雲林農地多、農業產值多，石化產業繳稅多，應將農地（面積、人口、產值）及家戶可支配所得逆指標納入重要指標（加重權數）設算。第3訴求則是中央應於國土計畫法中專款補助以協助農民產、製、儲、銷，應有農業科技設施的建置。

張麗善希望黨團能協助提高縣市政府分配比例，將農業及家戶可支配所得逆指標納入分配重要指標，以合理分配中央與地方自主財源，促進城鄉均衡發展。

傅崐萁 張麗善 雲林

延伸閱讀

郭智輝百億度綠電引議 傅崐萁：電價不漲才是首務

颱風康芮撲台 張麗善延後西班牙考察行程

國民黨團回擊 傅崐萁：不歡迎賴清德到立法院報告

致詞PK！張麗善：不能延宕致詞+1 盧秀燕示範省話女王

相關新聞

嘉義沿海地層下陷淹水不易退 將斥資3億新建抽水站

嘉義縣沿海地層下陷嚴重，近年颱風豪雨經常造成東石鄉村落淹水，水淹逾百公分讓村民苦不堪言，中央今年補助3億5822萬元，將...

台南老松町農產市集11/2登場 串聯永續農業與設計美學

臺南市政府農業局將於2024年11月2日（六）及11月3日（日），在「2024台灣設計展」的衛星展區-321巷藝術聚落，舉辦臺南400農漁地景藝術節及永續農業主題展-「老松町農產市集」展售活動。 臺

邁入第14年網羅150店家 大新營嘉年華活動下月起跑

邁入第14年的大新營嘉年華活動將開跑，主辦單位今下午開記者會為活動暖身，活動網羅在地150店家，市長黃偉哲號召各地遊客屆...

台南北外環工程持續推進 市府曝重劃區招商時間點

台南市北安商業區（商60）重劃區被視為安南區未來最具亮點的商業區之一，尤其北外環道路1、3期交通除陸續開通，工程也持續推...

菜價漸回穩又因颱風漲價 雲林台灣咖啡節也喊停

康芮颱風來襲，雲林縣正值二期稻作熟成期，但有許多稻只有7成熟，採收不了，農民憂心，有的熟度8、9成尚未全熟就搶收，農機場...

國民黨立院黨團拜會雲林 縣府提財劃法3訴求

立法院國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘 、副書記長王鴻薇、立委張嘉郡、許宇甄及丁學忠今天與雲林縣政府召開座談，縣長張麗善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。