嘉義沿海地層下陷淹水不易退 將斥資3億新建抽水站

嘉義縣沿海地層下陷嚴重，近年颱風豪雨經常造成東石鄉村落淹水，水淹逾百公分讓村民苦不堪言，中央今年補助3億5822萬元，將在東石鄉溪子下農場設置抽水站及蓄洪池，土地徵收仍待協調，縣長翁章梁今到場關心滯洪池新建治理工程，預計今年12月底發包。

東石鄉港口村、溪下村及下揖村等位於北港溪及朴子溪出海口，每逢颱風再加上大潮就易淹水，尤其2018年823熱帶性低氣壓降雨，造成溪下村最嚴重淹水達100公分，今年凱米颱風一天降下322毫米驚人雨量，許多村落淹水退不掉，造成農作物損失，還影響村民安全。

溪下村長張居雙說，溪下村位在六腳大排和北港溪堤防中間，地層下陷嚴重，村莊地面高度低於大排水溝，每逢下大雨就無法排水，只能用抽水機把水抽出去，今年凱米颱風出動5台移動式抽水機，仍有約10戶淹水，希望盡快完成抽水站及滯洪池，解決淹水問題。

水利處指出，鰲鼓排水原有鰲鼓小排五抽水站，但為提升防洪能量，近年向中央爭取鰲鼓排水治理計畫，今年獲得前瞻補助3億5822萬元，將在鰲鼓排水路旁的台糖溪子下農場設置10公頃滯洪池，並再新建1座抽水站，每秒可抽排10立方公尺水量，預計今年12月底發包。

翁章梁說，後續工程將在北邊再設置13公頃蓄洪池，擬再向中央申請2億389萬元，透過蓄洪池與抽水站建設，預期可有效控制鰲鼓排水路及周邊小排洪水問題，減少淹水面積約801公頃，大幅改善民眾生活環境，降低水患對農作物、基礎設施及民宅威脅。

此外，翁章梁今也視察鰲鼓排水幹線抽水站。水利處指出，鰲鼓排水幹線抽水站2011年完工，原有4部沉水式抽水機、2部柴油引擎發電機，2022至2023年陸續更新為4部2cms豎軸式抽水機及4部450KW發電機，機組更新經費共2753萬，增加颱風期間防洪效能。