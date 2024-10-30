邁入第14年網羅150店家 大新營嘉年華活動下月起跑
邁入第14年的大新營嘉年華活動將開跑，主辦單位今下午開記者會為活動暖身，活動網羅在地150店家，市長黃偉哲號召各地遊客屆時用新台幣下架在地美食、好物。
大新營嘉年華活動由新營區公所、市府經發局舉辦，安排11月9、10兩天登場，14年來累積口碑，吸引一票死忠消費者力挺。
今年活動也邀請南市府城文化觀光產業協會、南市文化觀光伴手禮產業發展協會，以及新營區農會等三大團隊展售知名伴手禮、美食及農特產品，在地新營美食地圖及絆伴市集團隊也加入「什麼帕克市集」專屬主場活動，全場共計150家店家參展。
黃偉哲今下午出席行前記者會，邀請全國民眾一起來挑選伴手禮、吃美食、買農特產及欣賞精采表演，市議員王宣貿也到場共襄盛舉。
新營區公所說，除有「大台南特色商品展售」、「新營店家歡樂GO」、「新營人來讚聲」、「公益競標愛心義賣」、「草地親子DIY」、「新營糖鐵傳騎」及「什麼帕克市集」等系列活動，在地店家包括曾家小館、弎弌和茗園、花燒肉、熟程魯邦麵包店、包囍饅頭、炸好了、隋義私廚、八號有家烤魚、福7嘎B、種子烘焙、好吃雞土雞城、沐豐古都手作坊，以及娜咖啡Hannah's cafe & bar等。
此外，主辦單位推出「摸彩券加值5夠送」活動，讓摸彩券兌換方式更加多元，包括「新營店家歡樂GO」到特約店家單筆消費就送摸彩券1張；以及「新營人來讚聲」進入新營美食地圖臉書粉絲專頁分享在地美食照片，並標註「行動支持在地美食」及「大新營嘉年華」，就能在新營美食地圖指定地點或活動服務台兌換摸彩券，分享1篇貼文送1張。
另外，現場參加由南瀛親子館規畫「草地親子DIY」課程，也送1張摸彩券；同時也推出「什麼帕克市集集章樂」專屬主場主題活動-3章換1張，消費就可蓋1枚戳章，集滿3枚戳章送1張摸彩券；為持續行銷新營糖鐵自行車道，推出「新影糖鐵傳騎」活動，只要在新營轄內指定景點中的任兩處找到活動海報並合影上傳臉書，再標註「大新營嘉年華」，就可兌換摸彩券。
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