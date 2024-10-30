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台南北外環工程持續推進 市府曝重劃區招商時間點
台南市北安商業區（商60）重劃區被視為安南區未來最具亮點的商業區之一，尤其北外環道路1、3期交通除陸續開通，工程也持續推進，有議員今在議會質詢，要求市府應提出相關配套措施，並加速重劃區招商建設；市長黃偉哲回應，將視工作進度，會考量先進行招商。
安南區近年來發展迅速，許多重大建設包含九份子重劃區、北安商業區重劃區與台南產業園區等紛紛帶動人口成長外，台南都會區北外環新建工程進度也持續推進，整體外環道系統可望形塑新的產業廊帶，讓地方居民相當期待。
市議員蔡麗青表示，北安商60重劃區被視為安南區未來最具亮點的商業區之一，地方民眾相當關心商60何時完工招商、土地分配登記等問題，未來會為安南區帶來多少經濟效應，帶動安南區繁榮盛況，希望市府能向民眾說明清楚。
地政局回應，北安商業區屬市地重劃區，今年8月主體工程已完工，預計今年12月底驗收及辦理公共設施移交接管作業，該區在都市計畫階段時定位為安南區副都心，規畫為商業區用地，開發總面積37.17公頃，無償取得公共設施用地約15.06公頃，可節省政府公設土地取得徵收費用約18.07億元，並節省公共設施開闢費用約11.19億元。
地政局指出，北安商業區預計今年12月辦理土地分配公告30天，明年下半年展開抵費地多元處分及優先償還開發成本等相關後續作業，同時會協請經發局辦理招商作業；停車場用地部分，後續將由交通局接管評估是否興建立體停車場。
此外，針對台南都會區北外環工程進度，工務局表示，第1、3期北外環快速道路已完工通車，第2期路段將從安南區台江大道往西，至永康區溪頂寮大橋，長度約3.1公里，目前已開工，預計明年下半年完工；第4期工程則由永康區溪頂寮大橋往西延伸至台17線大港觀海橋，長度約3.7公里，目前尚在進行細部設計。
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