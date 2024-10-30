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台南安平漁港船舶高速航行湧浪 南市府加強巡查檢舉

中央社／ 台南30日電

近日有養蚵業者反映指稱，在台南安平漁港岸際編製蚵棚時，因有船舶高速航行，湧浪導致蚵筏劇烈搖晃，險造成人員落水，台南市農業局指出，已由漁業署開罰，未來將加強巡查。

台南市政府農業局代理局長陳仲杰今天透過新聞稿表示，漁港法明訂在漁港區域內不得有危害安全及妨礙船舶航行行為，違者最高可處新台幣50萬元罰鍰，漁業署及海巡署在安平漁港港區設置許多監視器，漁港所也會不定期派員巡查。

陳仲杰指出，安平漁港曾發生漁船高速航行擦撞載客小船，險造成載客小船翻覆事故；而日前有2艘船舶因航行時行為，確有危害安全及妨礙船舶航行事實，已由漁業署依漁港法核處10萬元罰鍰。

陳仲杰表示，安平漁港兼具觀光及休閒功能，每年進出港船舶達13萬艘次，每月平均超過1萬船次，港內有漁船、遊艇及載客小船等船舶，市府明定載客小船限速為5節，若船舶在港內高速航行，所掀起的浪會讓周邊船舶上下起伏，損壞船舶及港區設備，更可能導致小船失控翻覆。

他說，未來將加強巡查，若發現港內船舶航行速度過快、急轉彎等行為，造成危害安全疑慮，或接獲民眾相關檢舉影像、蒐證，將依法函送漁業署核處，以維護漁港設備及港區安全。

台南 海巡署 漁業署

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