菜價漸回穩又因颱風漲價 雲林台灣咖啡節也喊停

康芮颱風來襲，雲林縣正值二期稻作熟成期，但有許多稻只有7成熟，採收不了，農民憂心，有的熟度8、9成尚未全熟就搶收，農機場忙翻天；縣府二級開設，11月1、2、3日的咖啡節取消，縣長張麗善訪西班牙行程也調整延後。

康芮強颱來勢洶洶，雲林縣府今早召開防颱會報二級開設，水利處和消防局除動員嚴加防備，各低窪排水移動式抽水車均已就位，滯洪池預抽安全水位，同時決定將11月1、2。3日在古坑綠色隧道舉行的台灣咖啡節取消，11月9日在華山國小的部分活動則如常舉行。

原定本月31日至11月8日將出國赴西班牙巴塞隆納受頒「國際智慧城市組織」全球七大智慧城市（Top7）獎項，也因強烈颱風康芮來襲，她以防颱為重，也將適當調整出訪行程，至於延後至何日出訪，將視颱風情況而定。

水利處也表示，為即時掌握各地災情，也已陸續建置各式水情監視及監測設備，結合雲端物聯網與AI人工智慧及大數據分析等技術，加強水情即時監控及預警，目前共建置水位站139處、雨量站7處、影像監視站249處、路面淹水感測站149處，呼籲颱風期間勿前往山區及海邊。

菜價方面，西螺果菜市場指出，今天到貨量暴增到近千公噸，比上周每天6、700公噸，增加5成左右，菜價微漲平均價從每公斤40元漲至43元。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，受颱風預期心理今天蔬菜到貨量增加近千公噸，葉菜、花果、大宗蔬菜都漲約1成左右，高麗菜平地一件30公斤每件從500元漲至550、600元，高山的從1700元漲至1800元。